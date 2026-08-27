10 años sin Juan Gabriel: Cantaba aunque su cuerpo YA NO PODÍA... y más secretos revelados por sus músicos

Había un momento en el que Juan Gabriel dejaba de ser Juan Gabriel. No ocurría cuando terminaba una canción ni cuando las luces del escenario se apagaban. Ocurría en esos breves segundos en los que el público dejaba de mirarlo y él podía sentarse, recuperar el aire, hacer una broma, lanzar una señal a sus músicos o simplemente dejar que el cuerpo descansara.

Ellos sí lo veían. Mientras miles de personas observaban al Divo de Juárez bailar, cantar y apoderarse del escenario, sus músicos estaban pendientes de otras cosas: una mirada que significaba “entra ahora”, una mano que pedía más fuerza a la percusión, un gesto de dolor en las rodillas, un sillón colocado discretamente para que pudiera descansar o aquella sonrisa con la que, una vez abajo del escenario, volvía a convertirse en el hombre divertido que ellos conocían.

Este 28 de agosto se cumplen diez años de la muerte de Alberto Aguilera Valadez, ocurrida en Santa Mónica, California, a los 66 años. Dos días antes había ofrecido en The Forum de Inglewood el que terminaría siendo su último concierto.

Juan Gabriel Getty Images

Para el público quedó la imagen de aquella última noche: un escenario gigantesco, miles de personas y un artista que parecía tener todavía toda la energía del mundo.

Para sus músicos quedó algo diferente: las señales que hizo durante el concierto, el cansancio que ya habían comenzado a notar y la certeza de que, pese a todo, Juan Gabriel seguía haciendo aquello que consideraba parte esencial de su vida.

Óscar Alberto Galván Miranda, Alfredo Calderón, Roberto “Beto” Campos y Guillermo Hernández Galicia conocen esa historia desde adentro. Galván ingresó a la banda en 2009 y permaneció con el cantante hasta 2016; Calderón trabajó con él entre 2008 y 2013, además de formar parte de los coros en uno de sus grandes conciertos; Campos tiene una relación todavía más larga con su música, pues asegura que comenzó a grabar con él desde finales de los años ochenta y que, posteriormente, lo acompañó en vivo desde 2007 hasta su muerte; y Hernández Galicia, quien fue su director de mariachi por 23 años.

Así, entre esos recuerdos aparecen diez secretos de aquel hombre que el público nunca alcanzó a conocer por completo.