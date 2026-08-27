Emiliano Aguilar impacta con nuevo tipo de tatuaje que casi nadie tiene… BRILLA EN LA OSCURIDAD

“Ahora puedo decir que yo realmente soy el primer rapero que tiene este tipo de tatuaje... díganme, ¿quién tiene un tatuaje así?”.

El polémico Emiliano Aguilar de nueva cuenta está llamando la atención por un nuevo cambio en su imagen. Y es que tras pelearse a golpes el mes pasado en el ‘Bélico Fest’ en California, quedó al descubierto que tiene una calvicie prematura.

El hijo de Pepe Aguilar, admitió que no le gustaba aceptar esta condición y por ello, siempre lo veían usando gorras, sin embargo, al exponerse a todos que su pelo ya no crece igual, decidió raparse.

Desde entonces, Emiliano comenzó a llenar su cabeza de tatuajes, pero esta vez fue más allá y se realizó un nuevo tipo de tatuaje que brilla en la oscuridad.

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“Ahora puedo decir que yo realmente soy el primer rapero que tiene este tipo de tatuaje... díganme, ¿quién tiene un tatuaje así?”, expresó el cantante en un video que compartió en sus redes sociales.

Junto a su tatuador y otro acompañante, Emiliano les pidió que apagaran la luz para que se hiciera evidente su diseño en el rostro, mismo que pasa inadvertido con la luz natural.

Unas letras japonesas fueron las que eligió Aguilar pintarse en el lado izquierdo de la cara.

Cabe señalar que en el clip que subió Emiliano a su cuenta de Instagram, escribió que no tiene la certeza de si es el primero con tatuajes que brillan en la oscuridad.

“Bueno no sé si nadie, pero yo no he visto a nadie con algo así”, sentenció.

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¿Son peligrosos los tatuajes que brillan en la oscuridad?

Se trata de diseños que utilizan tintas reactivas a la luz ultravioleta (UV) y sólo se iluminan cuando se exponen a una luz negra.

Según medios especializados muchos pigmentos no están oficialmente regulados por agencias de salud y podría haber riesgo de contraer alergias, rechazo o dermatitis.