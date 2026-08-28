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Jorge D’Alessio asegura que le copiaron el concepto de Matute en la fiesta de un empresario: “Tomaban notas”

El cantante reveló el nombre de quién copió el concepto pero no lo dice con enojo sino con la satisfacción de haber sido inspiración del fenómeno de los shows de covers

Agosto 27, 2026 • 
Alejandro Flores
jorge dalessio myst.jpg

Jorge D’Alessio y el show Myst (recuadro)

Instagram Jorge D’Alessio / Myst

Jorge D’Alessio está por cumplir 20 años con “Matute”.

La banda de rock pop creada por él, actualmente tiene un cartel internacional que le permite hacer giras en México, Estados Unidos y países de Centroamérica con su repertorio de éxitos de los ochentas, noventas y dos miles.
La banda nació, según la narración de D’Alessio hacia el año 2007 con shows en los que había 15, 20 o 30 personas. En ese tiempo hacían covers de soft rock en inglés pero Jorge comenzó entonces a trabajar en un show al que denominó “La guerra de los 80".
Con elementos teatrales, Matute pasó de ser un concierto de covers a un espectáculo interactivo donde el público se enfrentaba a través de sus canciones favoritas.

“Los dividíamos entre fresas, rockeros, poperos... y tenían que acumular puntos”, cuenta D’Alessio en una entrevista con Isabel Lascurain para su canal de Youtube.

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¿Cómo se convirtió “Matute” en un éxito?

Entonces “Matute” despegó y comenzó a recibir ofertas no sólo de giras, también de televisión. Una de ellas fue hacer un programa en TeleHit en el que Jorge D’Alessio desarrolló otro concepto: tener artistas invitados para hacer un cover con ellos y luego una entrevista, así como interpretar un par de canciones más.

De ahí saltaron a los conciertos masivos con hasta 10 mil personas por función.

“Tocamos en las fiestas de Ricardo Salinas en Bosque Real, tocamos en las fiestas de Emilio Azcárraga y hasta en la boda de Pepe Bastón y Eva Longoria”, recuerda Jorge.

Ahora que está por cumplir 20 años con la banda, Jorge está seguro de que Matute provocó un cambio en la industria de los shows en vivo... y a partir de su éxito surgieron muchos otros conceptos similares, incluyendo Myst.

“Sí nos dimos cuenta que una vez que Matute se convirtió en éxito, yo me acuerdo que en el cumpleaños 60 de Ricardo Salinas Pliego estaban en primera fila todos los que iban a formar parte de Myst”.

Más aún, no solamente estaban viendo, sino “tomando notas”.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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Jorge D’Alessio no lo dice, sin embargo, como un reclamo sino con cierta satisfacción.
“Se volvió un referente”, dice.
Myst es un concepto de conciertos en residencia que se presenta en el Foro Total Play, bajo la dirección creativa de Chacho Gaytán.

Su repertorio está dividido en tres diferentes shows, que van del pop en español y al rock en inglés.

JORGE D’ALESSIO
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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