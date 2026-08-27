ExOV7 intentó REDUCIR EL SALARIO de Mariana Ochoa al estar embarazada; ¿fue Erika Zaba?

“¿Y tú crees que había quienes no querían que cobráramos nuestro sueldo? Una en especial”.

Mariana Ochoa es una de las nominadas de esta semana en ‘La Casa De Los Famosos’ y entre sus intentos por hacer alianzas y no abandonar el reality ha destapado varios secretos.

Entre ellos, la exOV7 contó uno de los momentos mas álgidos al interior de la banda en la que estuvo por más de 30 años y en donde tuvo que pelear por sus derechos. La cantante habló con Cynthia Klitbo y al mismo tiempo recordó las dificultades que enfrentó junto a Lidia Ávila cuando ambas quedaron embarazadas en 2014.

Según los dichos de Ochoa, en aquel momento había cierta preocupación dentro de los integrantes ante las posibilidades de que ambas pudieran continuar con sus presentaciones.

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Qué fuerte Mariana contando que una de las compañeras de OV7 no quería que ella y Lidia cobrarán su sueldo completo cuando estuvieron embarazadas 😦



Amo las intervenciones de Cynthia

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“Nos quedamos embarazadas juntas en 2014 y un poco de miedo en todos: ‘¿van a poder dar conciertos o no van a poder?’”, relató Ochoa.

La famosa indicó que, cuando algún integrante pedía permiso y la presentación se realizaba sin su presencia, no se le pagaba. Sin embargo, si la ausencia era por enfermedad sí estaba considerado el salario dentro de los acuerdos laborales.

Según Mariana, las cosas cambiaron cuando ella y Lidia anunciaron que estaban por ser mamás, pues comenzaron a surgir cuestionamientos sobre su capacidad para continuar.

“Cuando nos quedamos Lidia y yo embarazadas surgieron puros ‘¿y qué pasa?’”, recordó.

Luego contó que ambas tuvieron embarazos sin complicaciones y siguieron trabajando, pero no faltó quien no quiso que se les pagara su salario completo. “¿Y tú crees que había quienes no querían que cobráramos nuestro sueldo? Una en especial”, afirmó.

¿Quién fue la exOV7 que su oponía a que les pagaran a Mariana y Lidia por embarazo?

Y aunque no quiso revelar el nombre de su compañera, dijo que esa misma integrante también quedó embarazada y tuvo que ausentarse en distintas ocasiones de las actividades del grupo.

Las ausencias de la futura mamá fueron constantes, pues se sometió a un procedimiento para poder quedar embarazada, según explicó. Esto lleva a sugerir que se trata de Erika Zaba.

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Al tiempo, manifestó que en su caso no se le hicieron cuestionamientos como sí ocurrió al revés.