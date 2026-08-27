Susana Zabaleta sabe que su relación con Ricardo Pérez tiene punto final: “Yo sé que LO VOY A PERDER”

“Yo ya transité por muchas de esas etapas, y entiendo perfectamente que llegará un momento en el que nuestras vidas tomen rumbos distintos”.

Desde el inicio de su relación, Susana Zabaleta y Ricardo Pérez han dado de qué hablar, particularmente por los años de diferencia que existen entre ambos y que la soprano le lleva 30 años al conductor de ‘La Cotorrisa’.

Susana ha declarado en diversos momentos que nadie la ha amado de la forma en la que lo hace Ricardo, y que los viajes, los detalles y cada momento que viven es inmejorable. Incluso le ha dedicado canciones, lo incluyó en su último disco y hasta lo subió a cantar en la celebración de sus 40 conciertos en el Lunario del Auditorio Nacional.

Por su parte, el standupero le correspondió y le cantó al piano una de sus canciones favoritas luego de su show de comedia en el Teatro Metropolitan.

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El romance que comenzó en 2024 ha florecido al grado de que Zabaleta lo ha defendido contra la prensa y las críticas de usuarios en redes sociales.

Sin embargo, en una reciente entrevista, la intérprete hizo una inesperada confesión y admitió una dura certeza con respecto a su romance con Pérez.

“Yo sé que lo voy a perder”, dijo Susana al referirse al inevitable desenlace que, desde su perspectiva, podría tener su historia de amor, principalmente porque él tiene 31 años y por las diferentes etapas que atraviesan.

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Lejos del drama, celos o inseguridades, manifestó: