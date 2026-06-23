Luis Miguel ya habría sido DADO DE ALTA y continuará su recuperación en México

La salud de Luis Miguel ha sido un tema en la agenda del entretenimiento y que también ha provocado preocupación entre sus seguidores. Y ante una cobertura internacional, un medio español con fuentes cercanas a Paloma Cuevas, actual pareja del cantante, se revela su estado de salud.

De acuerdo a la revista ‘Semana’, el intérprete de ‘Esa Niña’ habría sido sometido a una delicada operación cardiovascular en Nueva York.

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Ahora, se dice que fue dado de alta y que iniciará su proceso de recuperación, esto en medio de un hermestimo completo de su equipo de trabajo.

“Todo ha ido bien tras la intervención y Luis Miguel ha abandonado el centro situado en Manhattan”, citaron fuentes cercanas.

La publicación asegura que ‘El Sol de México’ estuvo las últimas dos semanas bajo estricto cuidado médico; sin embargo y tras abandonar el hospital, emprendió el viaje a México donde terminaría de restablecerse.

Incluso, señalan que Paloma también viajará a la capital azteca para acompañarlo y seguir de cerca su mejoría. De acuerdo a la revista, ‘LuisMi’ eligió su país para tener un entorno más tranquilo y privado.

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Pese a que el alta representa un avance significativo, la prensa española aclaró que apenas es el inicio de un proceso largo que le implica al cantante reposo y monitoreo especializado ademas de mucha secrecía.