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Luis Miguel ya habría sido DADO DE ALTA y continuará su recuperación en México

‘El Sol de México’ habría sido sometido una delicada intervención cardiovascular.

Junio 23, 2026 • 
Ericka Rodríguez
luis miguel

Luis Miguel ya estaría fuera de un hospital de Nueva York.

(Instagram @luismiguel)

La salud de Luis Miguel ha sido un tema en la agenda del entretenimiento y que también ha provocado preocupación entre sus seguidores. Y ante una cobertura internacional, un medio español con fuentes cercanas a Paloma Cuevas, actual pareja del cantante, se revela su estado de salud.

De acuerdo a la revista ‘Semana’, el intérprete de ‘Esa Niña’ habría sido sometido a una delicada operación cardiovascular en Nueva York.

TE RECOMENDAMOS: ¿Luis Miguel sigue en el hospital? ¿Cuándo lo operaron? ¿Cuántos millones gastó? Esto sabemos de su salud

Ahora, se dice que fue dado de alta y que iniciará su proceso de recuperación, esto en medio de un hermestimo completo de su equipo de trabajo.

“Todo ha ido bien tras la intervención y Luis Miguel ha abandonado el centro situado en Manhattan”, citaron fuentes cercanas.

La publicación asegura que ‘El Sol de México’ estuvo las últimas dos semanas bajo estricto cuidado médico; sin embargo y tras abandonar el hospital, emprendió el viaje a México donde terminaría de restablecerse.

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Incluso, señalan que Paloma también viajará a la capital azteca para acompañarlo y seguir de cerca su mejoría. De acuerdo a la revista, ‘LuisMi’ eligió su país para tener un entorno más tranquilo y privado.

NO TE VAYAS SIN LEER: Reportan que Luis Miguel sigue hospitalizado en Nueva York por una intervención MUY DELICADA

Pese a que el alta representa un avance significativo, la prensa española aclaró que apenas es el inicio de un proceso largo que le implica al cantante reposo y monitoreo especializado ademas de mucha secrecía.

luis miguel intervenciones qurúrgicas Enfermedad Cardíaca
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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