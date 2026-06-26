Salen a la luz importantes detalles de Luis Miguel: ¿Cuánto tiempo estuvo hospitalizado y qué le hicieron?

La salud de Luis Miguel ha sido un misterio desde que ingresó a un hospital de Nueva York.

Personal que trabaja con el cantante incluso llegó a negar que estuviera enfermo y calificó las versiones de “noticias falsas”.

Con el paso de los días, sin embargo, medios como “El Gordo y La Flaca” confirmaron que efectivamente Luismi estuvo en el hospital, que se registró con el apellido de su madre y que estuvo acompañado todo el tiempo por Paloma Cuevas, su actual pareja.

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¿Qué se sabe de la salud de Luis Miguel?

Las incógnitas, sin embargo, no terminan pues ahora hay versiones de que el cantante estaría en México para su rehabilitación, pero hay otros que aseguran que todavía está en el hospital.

Sin embargo, el programa El Gordo y La Flaca ha podido confirmar algunas fechas y situaciones que dan pistas sobre el actual estado de salud del Sol de México.

“Estuvo quince días en el hospital y ya fue dado de alta. Se fue México para su rehabilitación”, declaró Raúl de Molina en su programa de Univisión.

El mismo conductor había calculado que la estancia en el hospital de Nueva York, uno de los más importantes de Estados Unidos en el tratamiento de padecimientos cardíacos, habría costado unos 400 mil dólares.

Respecto a la razón por la que estuvo en el hospital durante tantos días, el conductor señaló: