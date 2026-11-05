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Luis de Llano se disculpa públicamente con Sasha a más de un año de ser sentenciado por abuso y daño moral

Sasha Sokol ganó el juicio en el que acusó a Luis de Llano de abusar de ella desde los 14 años y que fue llevado hasta la Suprema Corte de Justicia

Noviembre 04, 2026 • 
Alejandro Flores
luis de llano disculpa sasha.jpg

Luis de Llano y Sasha (recuadro)

Captura Youtube Luis de Llano / Instagram Sasha Sokol

Después de cuatro años de la denuncia de Sasha, y a un año desde que la Suprema Corte de Justicia, condenó a Luis de Llano por abuso y daño moral obligándolo, entre otras cosas, a hacer una disculpa pública, el productor finalmente cumplió.

En un video, Luis reconoce su responsabilidad civil por daño moral, que sus declaraciones con Yordi Rosado y un comunicado de 2022 fueron “desafortunada e inexactas, y minimizaron el impacto que los hechos juzgados causaron a la esfera personal de usted, Sasha Sökol Cuillery”.
El video empieza así:

“Soy Luis Miguel de Llano Macedo. Aquí y ahora hago pública mi encarecida solicitud de perdón público a usted, Sasha Sokol Cuillery. Uno, reconozco mi responsabilidad civil por daño moral decretada en mi contra derivada del carácter ilícito que nuestra legislación civil atribuye a las conductas y asimetría temporal por el vínculo que sostuvimos en la década de los 80s, acatando de forma plena la resolución judicial definitiva dictada por el juzgado sexagésimo segundo civil, la séptima sala y la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

TE RECOMENDAMOS: Sasha Sokol: así fueron todas sus denuncias contra Luis de Llano hasta obtener justicia

La acusación de Sasha

Apenas el 26 de junio de este 2026, Sasha Sokol compartió en sus redes sociales un mensaje donde exhibió que su abusador, el exproductor de televisión, Luis de Llano, ya tenía un año haciendo caso omiso a la condena que le impuso la ley por sus abusos.
La cantante enfatizó a través de un mensaje en su perfil de Instagram que lejos de hacerse consciente de sus actos en el pasado, de Llano sigue buscando cómo alargar su sentencia, aunque sabe que es “irrevocable”.

“Ayer se cumplió un año desde que la Suprema Corte de Justicia, condenó a Luis de Llano por abuso y daño moral obligándolo, entre otras cosas, a hacer una disculpa pública”.
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El 8 de marzo de 2022, Sasha Sokol sorprendió con una mensaje en su perfil de Instagram acompañado con una foto suya, de frente y con la mirada firme hacia la cámara.
Esa imagen se convirtió desde ese día en emblemática para la lucha de la cantante y actriz por obtener justicia.
El 18 de julio 2022 comenzó la acción civil en contra de Luis de Llano: fue notificado y el juicio fue “admitido a trámite”.

Desde el comienzo de ese camino legal, el equipo legal de la artista dejó claro que tenía tres objetivos esenciales:

  • Primero, que se declare por un juez que la conducta de Luis de Llano, tanto en los años 80 como ahora, con sus declaraciones, es ilícita y le causó daño moral a la afectada.
  • Segundo, que una sentencia judicial obligue al demandado a ofrecer una disculpa pública por sus acciones y declaraciones.
  • Y tercero, en el juicio se solicita que el Juez cuantifique una indemnización que deberá pagar Luis de Llano. El 100% del monto que en su momento se determine judicialmente, será destinado a ADIVAC A.C., una organización seria y calificada que lucha contra el abuso sexual infantil. La señora Sasha Sokol ya ha celebrado con esta organización un convenio de colaboración mediante el que compromete la totalidad de los fondos resultantes del litigio.

El 10 de mayo 2023 sucedió la primera sentencia: el Tribunal Superior de Justicia analizó el caso y dictó:
“El día de hoy, Luis de Llano fue condenado por daño moral al violentar mi dignidad, integridad física, intimidad y honor”.
Todavía Sasha tuvo que recorrer el camino legal hacia la Suprema Corte de Justicias pero finalmente logró que se validara esa sentencia y sentar un precedente fundamente: los casos de abuso no prescriben.

La disculpa de Luis de Llano

Luis de Llano finalmente cumplió con el ordenamiento con una disculpa dividida en tres puntos. El primero ya fue transcrito párrafos arriba; los números dos y tres se reproducen a continuación.

  • Dos, reconozco absolutamente que mis declaraciones en la entrevista concedida el 6 de marzo del 2022 en el programa La Entrevista de Jordi Rosado, transmitido por la plataforma YouTube, así como las de mi comunicado del 30 de marzo del 2022 publicado en mis redes sociales fueron desafortunadas e inexactas y minimizaron el impacto que los hechos juzgados causaron a la esfera personal de usted, Sasha Sokol Cuillery.
  • Tres, reitero ante la sociedad mexicana mi solicitud de perdón público a usted, Sasha Sokol Cuillery, asumo totalmente la responsabilidad civil derivada de mi sentencia y me comprometo formalmente a no volver a realizar mención alguna sobre su persona en ningún medio de comunicación o red social y así manifiesta mi voluntad de respeto absoluto a su vida privada, honor, dignidad e integridad.

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Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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