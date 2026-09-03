Sasha Sokol: así fueron todas sus denuncias contra Luis de Llano hasta obtener justicia

El 8 de marzo de 2022, Sasha Sokol sorprendió con una mensaje en su perfil de Instagram acompañado con una foto suya, de frente y con la mirada firme hacia la cámara.

Esa imagen se convirtió desde ese día en emblemática para la lucha de la cantante y actriz por obtener justicia. Ese anhelo tuvo una avance más este 2 de septiembre con la detención de Luis de Llano, acusado ahora de no acatar la sentencia en su contra emitida por la Suprema Corte de Justicia en 2025.

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8 de marzo de 2022: El inicio

Pero esa batalla tuvo su primer paso cuando Sasha publicó aquel mensaje en el que expuso por primera vez lo que vivió con el productor.

“Mientras mujeres en mi situación no nos atrevamos a hablar con la verdad, seguirá habiendo hombres como Luis de Llano”, se lee al inicio.

Luego, con la claridad de quien ha entendido su pasado, Sokol describió su “relación” con el productor.

“Cuando la relación comenzó yo tenía 14 y él 39. Yo estaba en Vaselina con Timbiriche y era claramente una niña. Estuvimos juntos casi 4 años. Cuando dos años después mi familia se enteró se volvieron locos. No era para menos, Luis casi me triplicaba la edad. Era un año más grande que mi papá y tenía la misma edad de mi mamá”.

5 de abril de 2022: La decisión

Luis de Llano respondió públicamente al posteo de Sasha con una declaración que finalmente significó que fuera sentenciado por revictimizar a la artista.

Dijo que lo de él con Sasha había sido un “noviazgo” y que sus padres estaban de acuerdo.

Sasha entonces tomó una decisión valiente y congruente.

“Lo que yo hice al compartir la verdad no fue con la intención de lapidar a Luis. A él lo lapidan sus actos. Luis: pensar que no actuaste de forma inmoral, es lo inmoral”, escribió al negar que el supuesto consentimiento de sus padres.

Y terminó su posteo con una frase que puso a temblar al productor.

“Nos vemos en tribunales”.

18 de julio 2022: El juicio civil

Fue la fecha en que comenzó la acción civil en contra de Luis de Llano: fue notificado y el juicio fue “admitido a trámite”.

Desde el comienzo de ese camino legal, el equipo legal de la artista dejó claro que tenía tres objetivos esenciales:



Primero, que se declare por un juez que la conducta de Luis de Llano, tanto en los años 80 como ahora, con sus declaraciones, es ilícita y le causó daño moral a la afectada. Segundo, que una sentencia judicial obligue al demandado a ofrecer una disculpa pública por sus acciones y declaraciones. Y tercero, en el juicio se solicita que el Juez cuantifique una indemnización que deberá pagar Luis de Llano. El 100% del monto que en su momento se determine judicialmente, será destinado a ADIVAC A.C., una organización seria y calificada que lucha contra el abuso sexual infantil. La señora Sasha Sokol ya ha celebrado con esta organización un convenio de colaboración mediante el que compromete la totalidad de los fondos resultantes del litigio.

8 de marzo de 2023: el aprendizaje

Sasha conmemoró un año de su cruzada por un emotivo posteo de frases que hablaban de ella y su experiencia pero también de lecciones que podían ser útiles para otras mujeres:

“He tenido que enfrentar muchas cosas, como la vergüenza de haber sido abusada, la desvergüenza de un abusador que se siente intocable y la revictimización por parte de quienes cuestionan mi historia”.

Entre otras cosas, una de las frases más contundentes de esa reflexión fue que resulta mucho más importante alzar la voz que guardar silencio:

“Es difícil actuar, pero es dolorosísimo no hacerlo”.

10 de mayo 2023: La primera sentencia

La justicia se asomó en el caso de Sasha cuando el Tribunal Superior de Justicia analizó el caso y dictó sentencia.

“El día de hoy, Luis de Llano fue condenado por daño moral al violentar mi dignidad, integridad física, intimidad y honor”.

27 de septiembre de 2023: Termina la primera etapa

La sentencia fue apelada por Luis de Llano y Sasha siguió con el protocolo del proceso.

“Luis de Llano apeló la sentencia emitida en su contra el pasado 10 de mayo. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México que revisó la apelación, no sólo confirma la sentencia previamente dictada, sino que amplía los efectos de su condena”.

17 de octubre de 2024: El camino a la SCJN

Con dos instancias ganadas, Sasha Sokol recurrió a la Suprema Corte de Justicia para que resolviera las controversias presentadas por Luis de Llano.

Sasha escribió: “El juicio será resuelto por Ministras y Ministros del más alto tribunal del país, haciendo posible que se pronuncien sobre cuestiones constitucionales de gran trascendencia para menores de edad víctimas de abuso sexual; fijando así precedentes obligatorios que permitan a otras víctimas ejercer su derecho a que se establezca la verdad y se les reparen los daños”.

25 de junio de 2025: La sentencia definitiva

Cuando la Suprema Corte de Justicia presentó su resolución, Sasha hizo una reflexión sobre el largo camino que llevaba en busca de justicia.

El abuso de Luis también sucedió al manipular la verdad con declaraciones falsas como que mis papás estaban de acuerdo,o incluso mintiendo ante el juzgado al declarar que la relación no había existido más que “en la mente de una niña fantasiosa”. Por eso la justicia lo ha condenado por el abuso continuo; desde la relación sexual hasta el daño moral”.

26 de junio de 2026: el reclamo

Sasha Sokol ya tenía desde hace un año la sentencia a su favor... y Luis de Llano se negaba a cumplirla.

“Ayer se cumplió un año desde que la Suprema Corte de Justicia, condenó a Luis de Llano por abuso y daño moral obligándolo, entre otras cosas, a hacer una disculpa pública”.

Luis de Llano, por su parte, reapareció públicamente para decir que “no estaba obligado” a la disculpa pública ya que tenía un “trámite de amparo”.

“Luis quiere prolongar su impunidad lo cual demuestra su falta de conciencia”, escribió Sasha.

Y terminó con una frase lapidaria: "¿Cuánto tiempo más hay que esperar?”

Con el arresto esta tarde de Luis de Llano, todo indica que la espera está por terminar.

