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La primera boda gay en las telenovelas: fotos y crónica de cómo se grabó

Con motivo de los 47 años de TVyNovelas, recordamos la polémica secuencia que sucedió al final de “Amar sin límites”

Noviembre 04, 2026 • 
Alejandro Flores
boda gay amar sin límites.jpg

Histórica escena

Captura Tlnovelas / Hemeroteca TVyNovelas

“Amar sin límites” fue una telenovela producida por Angelli Nesma y protagonizada por Valentino Lanús y Karyme Lozano, desde fines de 2006 y hasta mediados de 2007.

Transmitida a las siete de la tarde, tuvo un promedio de audiencia de 14 puntos, un éxito para ese horario.
Pero independientemente de su popularidad en número de televidentes, fue una telenovela que pasó a la historia por una escena de su capítulo final.
Hacia la primera mitad de ese episodio 100, sucedió la primera boda gay en la historia de los melodramas mexicanos. Coincidió la transmisión de la escena con la aprobación de la Ley de Convivencia que entró en vigor en abril de 2007 y que permite a las personas sin parentesco consanguíneo o por afinidad establecer un hogar común.
En las páginas de TVyNovelas de la segunda semana quedó el registro de cómo se grabó la escena y reproducimos aquí la polémica que generó en diversos sectores de la sociedad.
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Pecadores, depravados o modernos

La telenovela “Amar sin límites” hizo historia al presentar la semana pasada la escena de una boda fuera de lo común, ya que quienes contrajeron matrimonio no fueron dos hombres: los personajes de Julio y Arnaldo, encarnados por los actores Luis Xavier y Jorge de Silva, respectivamente.
Como era de esperarse, el hecho generó reacciones encontradas que escandalizaron a los sectores conservadores de la sociedad. A continuación te presentamos algunas de las voces que se levantaron en contra, así como la defensa de la productora Angelli Nesma.

JOSÉ DE JESÚS AGUILAR. SACERDOTE DE LA IGLESIA CATÓLICA

“En la telenovela están aprovechando la coyuntura de la ley de sociedades de convivencia para tener un rating más alto. Además ésta no permite una boda entre gente del mismo sexo, sólo es una protección legal. Con esto sólo estamos creando una idea errónea a los países a los que se exporta la historia, porque ni siquiera se puede hablar de una defensa de los valores y principios, sino de un tema que está de moda”.

JORGE SERRANO LIMÓN. MIEMBRO ACTIVO DE PROVIDA

“Estas escenas son una depravación. Es lamentable que se manden este tipo de mensajes que dañan a la familia porque están promoviendo el homosexualismo y dan una mal ejemplo a la sociedad, especialmente a la juventud. Esto sin contar que la telenovela se transmite en un horario que le permite estar al alcance de muchos niños, que pueden confundirse creyendo que están bien estas conductas. Cuando los papás vean este tipo de escenas inmediatamente deben apagar la televisión, porque está primero la salud mental de sus hijos, que la diversión”.

boda gay amar sin límites (1).jpg

Boda gay en “Amar sin límites”

Hemeroteca TVyNovelas

ANGELLI NESMA. PRODUCTORA

“Estamos muy orgullosos de ser la primer telenovela que hace un enlace bajo la ley de sociedad en convivencia y espero que el público lo acepte. La vida entre gays está siendo muy aceptada en todo el mundo y aquí en México debemos tener la apertura. Además no lo estamos haciendo por moda ya que desde el principio de la historia ha existido la relación de amor entre estos dos personajes”.

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Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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