Ernesto Chavana, conductor que hirió a Isabella al patear un dron, ahora será boxeador y ya tiene rival

Ernesto Chavana todavía no firma... pero va a firmar, y estará en Ring Royale 2.

Por lo menos eso dice el conductor de televisión de Canal 6, Multimedios, que se hizo viral la semana pasada cuando lastimó a una de las edecanes del show.

En el programa en vivo, Chavana tuvo uno de sus usuales arranques de enojo (que son parte de su personaje como conductor del show) y pateó un dron que sobrevolaba el estudio.

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El artefacto golpeó a Isabella, una de las modelos, y le provocó heridas en el rostro.

La pelea de Chavana contra Burgos

Ahora, Chavana es tema de conversación nuevamente por la revelación de que se convertirá en boxeador para participar en la función de Ring Royale 2, el espectáculo creado por Poncho de Nigris y que enfrenta a celebridades y famosos en unas peleas de box de exhibición.

El rival de Chavana, se ha revelado, es Oscar Burgos, comediante regiomontano famoso por su personaje del Perro Guarumo.

Fue el propio Burgos el que habló de esta pelea en la que, asegura, lleva las de ganar porque ya comenzó a prepararse, mientras que Chavana aún no se decide.

“Las apuestas está 96 a 4", presumió Burgos.

Chavana, por su parte, asegura que aunque no ha firmado, el trato ya está pactado.