Tres personajes de María Alicia Delgado que hicieron historia en la televisión mexicana

María Alicia Delgada, una legendaria cómica de la televisión mexicana, murió este miércoles.

María Alicia estuvo presente en la televisión mexicana desde la década de los 80, no sólo con personajes, también a través del doblaje, como en “El tesoro del saber”, en el cual hacía la voz de la Sandía.

También formó parte de elenco estable de “Odisea Burbujas”, en donde interpretó una variedad de personajes que apoyaban el desarrollo de las aventuras del profesor Memelovsky y sus ayudantes.

Pero sin duda, en la memoria de los televidentes hay por lo menos tres caracterizaciones que se quedaron para la historia.

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La mamá de Corina, en Anabel

La propia Anabel Ferreira la recordaría, años más tarde, como uno de los mejores duetos cómicas: ella era Corina, mientras que María Alicia interpretaba a su mamá.

Corina era una mujer un poco extravagante, otro tanto vulgar y a veces hasta imprudente. Su mamá era una exageración de todo eso.

Pero juntas Anabel y María Alicia también crearon otro dueto igual de exitoso en el que Corina se enfrentaba, un poco como una rivalidad femenina a un personaje que era todo lo opuesto a ella.

María Alicia Delgado tuvo su primer gran éxito como parte de ese programa de “Anabel” en la década de los 80, donde mostró una gran habilidad para desarrollar personajes caracterizados por la histeria.

Alz, la anciana que todo lo recuerda... y todo lo olvida

Años más tarde, tuvo otro punto álgido en su carrera de comediante como parte del equipo de Eugenio Derbez en sus programas cómicos en la década de los 90.

Con Derbez creó un entrañable y divertido personaje: una anciana que vive junto a su esposo y mantienen conversaciones donde la memoria les falla y generan situaciones cómicas.

Su frase de remate se hizo popular: “Ahí, a ti ya se te va el avión”, le decía ella.

El personaje de Derbez se levantaba rápido de la mecedora y corría mientras repetía: “El avión, el avión”.

La abuelita todo terreno

María Alicia Delgado tuvo, como todo comediante, un personaje ícono y comodín, que podía encajar en varios programas: La Abuelita.

Estaba un poco basado en Alz, pero Delgado lo había desarrollado incluso años antes, en la época de “El tesoro del saber":.

En “Cero en conducta”, por ejemplo, evolucionó hacia una abuelita cábula y con mucho barrio, capaz de jugar rayuela y entender el doble sentido de todos los chistes.

María Alicia en "¿Tú crees?”

Uno de sus últimos trabajo fue “Dora”, un personaje de intendencia que trabajaba en la tienda de la serie "¿Tú crees?”. Dora es una fusión de varios de sus personajes anteriores, caracterizados siempre por una capacidad para hacer reír de manera franca y espontánea.

Dora se convirtió para María Alicia en un personaje entrañable porque tenía rasgos de su propia personalidad, lo cual ella siempre expresó en entrevistas con humor.