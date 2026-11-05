Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Además del brote psicótico, Aleks Syntek estaba en bancarrota: “Nomás faltaba que me orinara un perro”

Fernando Núñez, el influencer y psicólogo que se ha hecho cargo de su recuperación, considera que ya está listo para dar conciertos pero aún no está “curado”

Noviembre 04, 2026 • 
Alejandro Flores
syntek fernando nuñez.jpg

Aleks Syntek y Fernando Núñez (círculo)

Captura Youtube

Tras 20 días de tratamiento, Aleks Syntek quedó listo para volver a los escenarios.

“No estamos diciendo que se curó, lo que decimos es que en esos 20 días estuvo listo para volver a cantar pero el tratamiento sigue”, explicó Fernando Núñez, el influencer y psicólogo que se ha hecho cargo de Syntek en su proceso de sanación.
Syntek tuvo el pasado 15 de septiembre un momento que primero fue calificado como un brote psicótico, luego un ataque de ira y ahora una mezcla de depresión con un arranque de enojo.
El propio cantante reveló que su familia estuvo a punto de internarlo en una clínica psiquiátrica pero entonces apareció Fernando Núñez como una segunda opción.
TE RECOMENDAMOS: Ernesto Chavana, conductor que hirió a Isabella al patear un dron, ahora será boxeador y ya tiene rival

El proceso de rehabilitación de Syntek

Núñez se hizo famoso a partir de un video viral en el que contó la historia cómo cometió un robo absurdo de varias cajetillas de cigarro en una tienda de conveniencia.

Su historia de vida, sin embargo, es mucho más profunda ya que ha estado varias veces en la cárcel y, además, por lo menos 15 veces en clínicas de rehabilitación desde que tenía 15 años.
Ahora tiene un proyecto basado en la “rehabilitación desde el amor”, en el que se busca ayudar a personas adictas a recuperar su vida a través de un proceso en el que, por ejemplo, nunca se le aísla, no se le castiga ni se le priva de la vida mundana como el acceso a su celular.
En ese proceso está Syntek, quien en justa retribución por la recuperación que ha tenido en estos días, quiso hacerlo público a través del podcast de Fernando Núñez.

Todo lo que sucede en ‘La Granja VIP’
niurka la granja vip.jpg
Famosos
Niurka llora y confiesa que le duelen sus “rodillitas"; ¿quién es el octavo eliminado de La Granja VIP?
La eliminación de este 1 de noviembre enfrentó a Niurka, Pablo Montero, Rafa Mercadante, Mono Osuna y Kevyn Bicolor
Noviembre 01, 2026
 · 
Alejandro Flores
Famosos
El pasado de Mono Osuna como futbolista antes de entrar en La Granja VIP ¿era un crack?
Octubre 31, 2026
Famosos
Natalia Alcocer llora por Pablo Montero pero él prefiere hablar de animales al salir de La Granja VIP
Noviembre 02, 2026
Famosos
¿Cuántos millones gana un futbolista mexicano? Mono Osuna revela sueldazos de su época en Morelia y América
Octubre 23, 2026
Famosos
‘Kunno’ relata COQUETEO con papá de una amiga que hasta le pidió guardar el secreto y sugieren a Pepe Aguilar
Octubre 22, 2026
michael pareja natalia alcocer.jpg
Famosos
Romance de Natalia Alcocer y Pablo Montero avanza en Granja VIP; ¿qué pasa con su novio y padre de su hija?
Octubre 15, 2026
 · 
Alejandro Flores
la grana vip nominacion 28 de octubre.jpg
Famosos
¿Niurka y su equipo hacen trampa en La Granja VIP? Adal Ramones no pudo evitarlo: “Les puede salir caro”
Octubre 28, 2026
 · 
Alejandro Flores
Niurka-Ivonne-Montero.jpg
Famosos
Ivonne Montero le pone altar a Fabio Melanitto y se desatan RECLAMOS, INSULTOS y acusaciones con Niurka
Octubre 28, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Natalia-Alcocer.jpg
Famosos
Natalia Alcocer SUFRE COLAPSO en ‘La Granja VIP’ y hasta pusieron música para que no se escucharan sus gritos
Octubre 28, 2026
 · 
Ericka Rodríguez

Durante la conversación reveló que ha estado en una profunda crisis por lo menos dos veces a lo largo de su vida: primero en 2009, justo antes de publicar “Sexo, pudo y lágrimas”, y el segundo ahora mismo, lo cual contribuyó al brote que tuvo el 15 de septiembre.
En este momento, sin embargo, tiene un mánager nuevo que lo está ayudando a sobreponerse.

“Me dijo: Yo te voy a ayudar a sanar tu deuda; yo estaba abandonado por mi exmanager, con deudas económicas fuertísimas, con problemas con mi familia, con mi esposa”.

Fue un momento que reconoció porque ya lo había vivido hace 25 años.

“Se repitió lo de “Sexo, pudor y lágrimas": no tenía dinero, solo faltaba que pasara un perro y me orinara, pero me invitaron a hacer la canción de la película y nunca me imaginé el madrazo que iba a ser”.

Syntek, sin embargo, negó que todo lo que ha sucedido desde el 15 de septiembre sea una estrategia planeada de publicidad para hacerlo viral y ganar seguidores.

Aleks Syntek
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Kunno-Ricardo-Peralta.jpg
Famosos
‘Kunno’ destapa que estará en ‘Ring Royale 2’ y CON QUIEN PELEARÁ; ¿ya sabe cuándo saldrá de ‘La Granja VIP’?
Noviembre 04, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
brunobichir-exorcista-.jpg
Famosos
Bruno Bichir es El Exorcista: “Tengo culpas personales, arrepentimientos... Uno es una madeja de demonios”
Noviembre 04, 2026
 · 
Nayib Canaán
Aylin-Mujica.jpg
Famosos
Aylín Mujica vive ‘manifestación’ de su hijo: SE APAGARON LAS LUCES en pleno programa cuando hablaba de él
Noviembre 04, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Juan-Pablo-Manzanero.jpg
Famosos
Hijo de Armando Manzanero se desmaya y sufre accidente de auto por coma diabético, pero NO SABÍA que era diabético
Noviembre 04, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Carlos-Albert.jpg
Famosos
¿De qué murió Carlos Albert Llorente? Esto se sabe sobre el deceso del exfutbolista y comentarista deportivo
El excomunicador perdió la vida a los 83 años.
Noviembre 04, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Yolanda-Andrade.jpg
Famosos
Yolanda Andrade SUFRE 4GRESIÓN en la calle: “me patearon el bastón tres veces”
Además de denunciar lo que le pasó, manifestó que está resintiendo los efectos de su enfermedad y que ya no puede hablar como antes.
Noviembre 04, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Nicolas Cage | Foto: Getty Images
Hollywood
Se forma TERRIBLE SOCAVÓN de 8 metros en la mansión de Nicolas Cage y ahora debe vivir en hoteles
La propiedad valorada en 10.5 millones de dólares no puede ser usada por el actor por los graves daños.
Noviembre 04, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Ventaneando.jpg
Famosos
‘Ventaneando’ SE DESLINDA de Inés Gómez Mont y usuarios les recuerdan que tenían comunicación con ella
En medio de la polémica los conductores buscaron que no se les relacione con Inés, pero las redes sociales no les perdonan que antes alardeaban de hablan con ella.
Noviembre 04, 2026
 · 
Ericka Rodríguez