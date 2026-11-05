Además del brote psicótico, Aleks Syntek estaba en bancarrota: “Nomás faltaba que me orinara un perro”

Tras 20 días de tratamiento, Aleks Syntek quedó listo para volver a los escenarios.

“No estamos diciendo que se curó, lo que decimos es que en esos 20 días estuvo listo para volver a cantar pero el tratamiento sigue”, explicó Fernando Núñez, el influencer y psicólogo que se ha hecho cargo de Syntek en su proceso de sanación.

Syntek tuvo el pasado 15 de septiembre un momento que primero fue calificado como un brote psicótico, luego un ataque de ira y ahora una mezcla de depresión con un arranque de enojo.

El propio cantante reveló que su familia estuvo a punto de internarlo en una clínica psiquiátrica pero entonces apareció Fernando Núñez como una segunda opción.

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El proceso de rehabilitación de Syntek

Núñez se hizo famoso a partir de un video viral en el que contó la historia cómo cometió un robo absurdo de varias cajetillas de cigarro en una tienda de conveniencia.

Su historia de vida, sin embargo, es mucho más profunda ya que ha estado varias veces en la cárcel y, además, por lo menos 15 veces en clínicas de rehabilitación desde que tenía 15 años.

Ahora tiene un proyecto basado en la “rehabilitación desde el amor”, en el que se busca ayudar a personas adictas a recuperar su vida a través de un proceso en el que, por ejemplo, nunca se le aísla, no se le castiga ni se le priva de la vida mundana como el acceso a su celular.

En ese proceso está Syntek, quien en justa retribución por la recuperación que ha tenido en estos días, quiso hacerlo público a través del podcast de Fernando Núñez.

Durante la conversación reveló que ha estado en una profunda crisis por lo menos dos veces a lo largo de su vida: primero en 2009, justo antes de publicar “Sexo, pudo y lágrimas”, y el segundo ahora mismo, lo cual contribuyó al brote que tuvo el 15 de septiembre.

En este momento, sin embargo, tiene un mánager nuevo que lo está ayudando a sobreponerse.

“Me dijo: Yo te voy a ayudar a sanar tu deuda; yo estaba abandonado por mi exmanager, con deudas económicas fuertísimas, con problemas con mi familia, con mi esposa”.

Fue un momento que reconoció porque ya lo había vivido hace 25 años.

“Se repitió lo de “Sexo, pudor y lágrimas": no tenía dinero, solo faltaba que pasara un perro y me orinara, pero me invitaron a hacer la canción de la película y nunca me imaginé el madrazo que iba a ser”.

Syntek, sin embargo, negó que todo lo que ha sucedido desde el 15 de septiembre sea una estrategia planeada de publicidad para hacerlo viral y ganar seguidores.

