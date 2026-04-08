¿Qué Pablo Escobar planeaba SECU3STRAR a Michael Jackson tras un concierto privado?

“Fue él mismo el que me hizo sentir que todo aquello que yo amara estaría en peligro”.

Una tremenda revelación que parece sacada de una película fue revelada. Y es que Sebastián Marroquín, el hijo del capo de las drogas Pablo Escobar, desveló un plan siniestro: su padre contempló secuestrar a Michael Jackson durante la década de los ochenta.

La impactante confesión es premisa que guía la nueva serie documental de Disney+ y Hulu, titulada ‘Dear Killer Nannies: Criado por sicarios’.

De acuerdo a los dichos de Marroquín, en el año 1988, el líder del Cartel de Medellín tuvo la idea de contratar al ‘Rey del Pop’ para un evento privado en Colombia, esto con el supuesto motivo de su cumpleaños.

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El supuesto plan de Escobar era aparentemente simple, pero certero y terrorífico, ya que estaba dispuesto a pagar unos tres millones de dólares por la visita de la estrella planetaria con la única intención de privarlo de su libertad después del show con el único objetivo de recuperar el dinero invertido.

La producción revela que esta idea de Pablo Escobar no correspondía únicamente a un capricho o fanatismo, sino que reflejaba su visión contra figuras representativas de Estados Unidos.

Michael Jackson emergió así como un símbolo del alcance aterrador que el poder del narcotráfico llegó a tener, donde incluso las estrellas globales estaban en la mira de la lógica violenta del capo.

Dentro del testimonio del hijo de Escobar destaca el impacto que tuvo la noticia al enterarse del plan malévolo, pues admiraba profundamente a Michael Jackson. En sus palabras, decidió renunciar a su admiración para evitar que la idea se materializara.

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