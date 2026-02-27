Lolita Cortés enfrentó nueva cirugía por CÁNCER tras salir de ‘La Granja VIP’; su hermana cuenta todo

“Fue sometida a otra cirugía, pero creemos que ya es la última para la recuperación absoluta”.

Laura Cortés decidió contar toda la verdad sobre la nueva cirugía a la que se sometió su hermana Lolita, e inicialmente explicó que a su salida de ‘La Granja VIP’, la actriz ingresó al quirófano.

‘La reina del teatro musical’ cree que su regreso al hospital pudo deberse al desgaste físico y emocional derivado del reality.

“Fue justo después de ‘La Granja’, a las dos semanas la operaron porque le causó muchísimo estrés, porque ella no pensaba quedarse más que una semana, no la dejaron salir hasta cuatro semanas después”, dijo Laura.

TE RECOMENDAMOS: Hija de Cynthia Klitbo “tiene años” que se quiere quitar el APELLIDO paterno: “no quiere saber nada de él”

Fue en octubre de 2023, cuando Lolita hizo del conocimiento público que estaba enfrentando al cáncer. En el programa ‘Venga la Alegría’, Cortés expresó que pese a realizarse mastografías y chequeos recurrentes, la enfermedad la sorprendió en un ultrasonido ginecológico.

En aquel momento y en la emisión televisiva, se sinceró y admitió que “la palabra cáncer es algo muy fuerte, pero sigue la vida. No es sinónimo de muerte. Hay una frase que dicen: ‘yo moriría por mi familia’, perdónenme, yo no. Yo quiero vivir para mi familia, quiero vivir para mis nietos”.

Un año después, a Lolita le extirparon el útero y la matriz como una medida preventiva y parte del tratamiento. Además, inició un tratamiento hormonal, que ha dicho en diferentes ocasiones, le ha dado resultados positivos.

Ahora, Laura, también actriz, reveló que su hermana “fue sometida a otra cirugía, pero creemos que ya es la última para la recuperación absoluta del bicho, llamado cáncer, y (Lolita) está en remisión”, declaró.

De acuerdo a la también cantante, el procedimiento fue necesario luego de que el cuerpo de Lolita rechazara las prótesis mamarias que le habían colocado tras una mastectomía. “Las rechazó, entonces ya se las quitaron y ya dijo: ‘ya no me pongan nada más, planita, bonita, así soy yo’”.

NO TE VAYAS SIN LEER: Lucero revela que creyó que se iba a “voy a MORIR al aire y embarazada” hace 22 años

Actualmente, Lola está remisión por seis años, periodo en el que debe permanecer bajo vigilancia para poder cantar victoria sobre su recuperación total.