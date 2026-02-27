Pati Chapoy no acepta que comparen a ’Cazzu’ con Linet Puente: “No recibe los millones que la argentina”

“Ojalá las ayude a entrar en razón Linet Puente. Ella vive lo mismo que ‘Cazzu’. Trabajan, cumplen sus propósitos, mantienen y crían SOLAS a sus hijos”’.

La titular de ‘Ventaneando’, Pati Chapoy, al igual de Maxine Woodside, parecen tener una campaña en contra de ‘Cazzu’. En diversas oportunidades ambas le han enviados mensajes desacreditando su talento, poder de convocatoria, intenciones románticas y verdaderas intenciones sobre su maternidad.

Chapoy y Woodside no han parado de defender a la pareja conformada por Christian Nodal y Ángela Aguilar, y de justificar la ausencia paterna del intérprete de ‘No te contaron mal’.

Y en una nueva entrega de rencores a ‘Cazzu’, Pati decidió comparar lo que vive la trapera argentina con Linet Puente, con quien comparte la sala en su programa de TV Azteca.

Fue a través de X donde comenzó la polémica. Una usuaria intentando hacer entrar en razón a Chapoy, le pidió a Puente que le ayudara a entender y ponerse de lado de las madres que sacan adelante a sus hijos en solitario y tras el abandono paterno.

“Ojalá las ayude a entrar en razón Linet Puente. Ella vive lo mismo que Cazzu. Trabajan, cumplen sus propósitos, mantienen y crían SOLAS a sus hijos”, se leía en mensaje.

Sin embargo, la líder de ‘Ventaneando’ hizo de lado la comparación y respondió: “Sólo que Linet Puente no recibe los millones que recibe la argentina”, expresó Pati dejando claro que está lejos de ver a ‘Cazzu’ con empatía.

La controversia entre Pati, ‘Cazzu’ y Nodal surgió desde que Nodal comenzó una relación con Aguilar, a quien Chapoy ha defendido a ‘capa y espada’. Desde su espacio televisivo ha lanzado críticas directas y acusa a la argentina de buscar visibilidad a partir de su vida personal y de la de su hija.

Recientemente, más polémica llegó tras el estreno de la canción ‘Rosita’ de Rauw Alejandro, cuya letra incluyó una referencia a Nodal que reavivó el debate sobre la expareja y generó reacciones en la prensa y las redes sociales.

“Yo no sé por qué se queja ‘Cazzu’ cuando ella ha sido la única que se ha dedicado a utilizar su ‘problemita’ o su situación emocional para darse a conocer aquí en México y en otros lados”, dijo Chapoy tras las palabras de la cantante en donde le dice a Rauw Alejandro “No es a mí a quién abandonó”.

Posteriormente, Chapoy fue enfática al recomendarle a ‘La Jefa’ que guarde silencio y acepte el apoyo financiero: “‘Cazzu’, ya quédate callada mamacita, atiende a tu hija, recibe el dinero que te da y ya. Pero quiere más, ay”.

Cabe recordar que Pati Chapoy parece haber emprendido esta campaña por la cercanía que mantiene con la familia Aguilar.

