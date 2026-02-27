Suscríbete
Famosos

Pati Chapoy no acepta que comparen a ’Cazzu’ con Linet Puente: “No recibe los millones que la argentina”

La conductora de televisión no desaprovechó la oportunidad de volver a arremeter en contra de la cantante.

Febrero 27, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Pati-Chapoy-Cazzu.jpg

Pati Chapoy volvió a mandar un mensaje para ‘Cazzu’.

Instagram

“Ojalá las ayude a entrar en razón Linet Puente. Ella vive lo mismo que ‘Cazzu’. Trabajan, cumplen sus propósitos, mantienen y crían SOLAS a sus hijos”’.

La titular de ‘Ventaneando’, Pati Chapoy, al igual de Maxine Woodside, parecen tener una campaña en contra de ‘Cazzu’. En diversas oportunidades ambas le han enviados mensajes desacreditando su talento, poder de convocatoria, intenciones románticas y verdaderas intenciones sobre su maternidad.

Chapoy y Woodside no han parado de defender a la pareja conformada por Christian Nodal y Ángela Aguilar, y de justificar la ausencia paterna del intérprete de ‘No te contaron mal’.

Y en una nueva entrega de rencores a ‘Cazzu’, Pati decidió comparar lo que vive la trapera argentina con Linet Puente, con quien comparte la sala en su programa de TV Azteca.

TE RECOMENDAMOS: Hija de Carmen Salinas responde ante acusación contra la actriz por presuntos rituales satánicos con niños

@ventaneandouno

@chapoypati habla acerca de la reciente controversia en la que estuvieron involucrados #Cazzu y ChristianNodal. 💥💬😱

♬ sonido original - ventaneandouno

Fue a través de X donde comenzó la polémica. Una usuaria intentando hacer entrar en razón a Chapoy, le pidió a Puente que le ayudara a entender y ponerse de lado de las madres que sacan adelante a sus hijos en solitario y tras el abandono paterno.

“Ojalá las ayude a entrar en razón Linet Puente. Ella vive lo mismo que Cazzu. Trabajan, cumplen sus propósitos, mantienen y crían SOLAS a sus hijos”, se leía en mensaje.

Sin embargo, la líder de ‘Ventaneando’ hizo de lado la comparación y respondió: “Sólo que Linet Puente no recibe los millones que recibe la argentina”, expresó Pati dejando claro que está lejos de ver a ‘Cazzu’ con empatía.

Captura de pantalla 2026-02-27 a la(s) 9.59.30 a.m..png

La controversia entre Pati, ‘Cazzu’ y Nodal surgió desde que Nodal comenzó una relación con Aguilar, a quien Chapoy ha defendido a ‘capa y espada’. Desde su espacio televisivo ha lanzado críticas directas y acusa a la argentina de buscar visibilidad a partir de su vida personal y de la de su hija.

Más de Nodal y Ángela
christian nodal le habría dedicado una canción a Cazzu.jpg
Famosos
La dolorosa canción de Christian Nodal que demostraría lo mucho que extraña a Cazzu
Febrero 03, 2025
 · 
Judith Martínez
christian nodal criticas boda angela aguilar
Famosos
Christian Nodal se sinceró y reveló cómo lidió con las críticas que recibió tras su boda con Ángela Aguilar
Febrero 04, 2025
 · 
Andrea Ávila

Recientemente, más polémica llegó tras el estreno de la canción ‘Rosita’ de Rauw Alejandro, cuya letra incluyó una referencia a Nodal que reavivó el debate sobre la expareja y generó reacciones en la prensa y las redes sociales.

“Yo no sé por qué se queja ‘Cazzu’ cuando ella ha sido la única que se ha dedicado a utilizar su ‘problemita’ o su situación emocional para darse a conocer aquí en México y en otros lados”, dijo Chapoy tras las palabras de la cantante en donde le dice a Rauw Alejandro “No es a mí a quién abandonó”.

Posteriormente, Chapoy fue enfática al recomendarle a ‘La Jefa’ que guarde silencio y acepte el apoyo financiero: “‘Cazzu’, ya quédate callada mamacita, atiende a tu hija, recibe el dinero que te da y ya. Pero quiere más, ay”.

NO TE VAYAS SIN LEER: Depresión de Héctor Zamorano comenzó desde que salió de ‘La Academia’, revela Wendolee

Cabe recordar que Pati Chapoy parece haber emprendido esta campaña por la cercanía que mantiene con la familia Aguilar.

PATI CHAPOY linet puente Cazzu
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
adrian di monte apostarias por mi.jpg
Famosos
Nuja Amar le pone un alto a Adrián Di Monte: “Me da risa que siempre me culpas de tus errores”
Febrero 26, 2026
 · 
Alejandro Flores
marco tolama.jpg
Famosos
Muere legendario periodista deportivo de Azteca, amigo de José Ramón Fernández en Los protagonistas
Febrero 26, 2026
 · 
Alejandro Flores
Carmen Salinas
Famosos
Hija de Carmen Salinas responde ante acusación contra la actriz por presuntos rituales satánicos con niños
Febrero 26, 2026
 · 
MrPepe Rivero
hector-zamorano-wendolee--.jpg
Famosos
Depresión de Héctor Zamorano comenzó desde que salió de ‘La Academia’, revela Wendolee
Febrero 26, 2026
 · 
MrPepe Rivero
gaby platas (3).jpg
Famosos
Gaby Platas explica por qué ahorita hizo la denuncia contra Paco de la O por violencia
La actriz y conductora quiso dejar claro que “cualquier que me pase, sabemos de dónde viene”
Febrero 26, 2026
 · 
Alejandro Flores
martha figueroa e hijo.jpg
Famosos
Martha Figueroa casi no recibía dinero de su marido para la manutención de su hijo
La periodista habló de los sacrificios que hizo por Alex Figueroa
Febrero 26, 2026
 · 
Alejandro Flores
sandra echeverría.jpg
Famosos
Sandra Echeverría fue víctima de un fraude gigante y pide ayuda para localizar a un “prófugo de la justicia”
La actriz y cantante revela que perdió su patrimonio
Febrero 26, 2026
 · 
Alejandro Flores
daniel bisogno michaela.jpg
Famosos
Michaela Bisogno festeja su cumpleaños 10 fuera de México
Pati Chapoy reveló detalles de la celebración de la hija de Daniel Bisogno
Febrero 26, 2026
 · 
Alejandro Flores