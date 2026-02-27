¿Por qué Daniel Bisogno se disfrazaba de la Güera Limantour en “Ventaneando”?

“Este documento tiene más de 30 años”, dice Martha Figueroa al mostrar lo que fue el primer borrador de “Ventaneando”.

En la caratula se lee "¿Qué te cuento?”, que en ese momento fue el título con el que comenzaron a trabajar Pati Chapoy y Carmen Armendáriz como creadoras del proyecto.

Martha Figueroa decide mostrar ahora el documento (que está en perfecto estado) como una forma de sumarse a los festejos por el 30 aniversario de “Ventaneando” y la conmemoración del primer aniversario luctuoso de Daniel Bisogno.

La conductora, en su programa de Youtube “Así se hacen los chismes”, leyó algunas partes del proyecto que se convertiría en “Ventaneando”.

“Que el que le puso ese nombre fue Ricardo Salinas (presidente de Azteca) aunque Pati cuenta otra historia”, dice Martha.

Los conductores que iban a estar en “Ventaneando”

Una parte esencial del documento es una lista de conductores que participarían en el programa de forma alternada, es decir, que se turnarían para estar en el programa.

Desde Juan Cervera y Chela Bracho (iconos del periodismo de espectáculos de fines del siglo XX) hasta una joven Matilde Obregón, la lista se nutre de nombres variados.

Y entre ellos destaca uno peculiar: “Victor Trujillo disfrazado de la Beba Galván”.

Como saben los fans de Ventaneando, esa aparición del personaje creado por Trujillo nunca sucedió.

“Por eso, luego aparecía Daniel Bisogno de la Güera Limantur en el programa”, asegura Martha Figueroa.

El personaje de Bisogno

La Güera Limantur, según la narrativa de Martha, estaba insppirado en la Beba Galván.

En la pagina oficial de Azteca, el personaje de Bisogno tiene efectivamente una biografía difusa:

“No sabemos exactamente en dónde ni cuándo nació, ‘La Güera Limantour’ porque Daniel Bisogno la improvisó en televisión hasta que poco a poco la fue puliendo con absoluta creatividad regalando a la audiencia increíbles momentos de comicidad y diversión”, se lee.

Bisogno siempre la definió como una rubia de raíces negras que solía usar largos vestidos coloridos y brillantes, “se pintaba los labios con un rojo carmín y usaba una peluca rubia de cabello deshidratado”.

En el documentado mostrado por Martha Figueroa, la lista incluye ya a quienes finalmente serían los integrantes del programa: Martha Figueroa, Pedro Sola y Juan José Origel.