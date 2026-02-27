Suscríbete
Famosos

Regina Murguía atribuye su actitud positiva para superar el CÁNCER de colon que la sorprendió

En enero pasado, la cantante anunció que terminó su tratamiento médico.

Febrero 27, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Regina-Murguía.jpg

La cantante de ‘JNS’, Regina Murguía, contó cómo resultó victoriosa en su lucha contra el cáncer.

Instagram

“Es importante que ya que a uno le pasan estas cosas, abrir las puertas y acercarse, hay gente que tiene dudas”.

A principios del año 2026, la integrante de ‘JNS’, Regina Murguía, dio a conocer con alegría que concluía su tratamiento contra el cáncer de colon que la sorprendió en 2025 tras una cirugía de emergencia.

A la cantante le realizaron una operación para quitarle unos pólipos en el intestino, sin embargo, los médicos los analizaron y confirmaron que eran cancerosos.

Después de eso, Regina tuvo que someterse a 25 sesiones de radioterapia y quimioterapia para erradicar la enfermedad de su cuerpo.

Ahora, al regresar al proyecto ’90s Pop Tour’, Murguía ofreció una charla sincera para el programa ‘La Caminera’, conducido por Tania Rincón, Frank Hevia y Fer Gay, y reconoció que su forma de enfrentar la adversidad la salvó.

Rincón le reconoció que también sus buenos hábitos como alimentarse bien y practicar ejercicio, además de su disciplina, le ayudaron a salir avante.

“La verdad creo que sí, la actitud juega un papel muy importante y tener la oportunidad de compartirle a la gente lo que me pasó porque muchas veces no nos damos el tiempo de irnos a hacer un chequeo anual, no nos hacemos una colonoscopia, quién habla de la colonoscopia, entonces es importante que ya que a uno le pasan estas cosas, abrir las puertas y acercarse, hay gente que tiene dudas, abrir las puertas a todo el mundo que quiera platicarlo”, externó Regina.

En la misma cabina de radio, y para promocionar su proyecto, se encontraba Ari Borovoy, quien añadió a la conversación que la actitud positiva de Regina ante el cáncer, fue fundamental y que “estamos muy orgullosos de ella”.

El líder de Bobo Producciones enfatizó en que la ganadora de ‘¿Quién es la máscara?’ en 2022, “lo hizo como una campeona, no hubo momento en el que se le viera como tirar la toalla… ella se cobijó de todos nosotros, que al final del día pasamos momentos muy bonitos arriba de los aviones, arriba de los escenarios, hoteles, en las comidas, en las cenas. En los ‘90s Pop Tour’, en estos 9 años ha pasado todo”, dijo.

En entrevistas previas, Regina indicó lo agradecida que está del apoyo de su familia, amigos y seguidores ante la enfermedad, y reflexionó que todo fue un suceso en su vida.

“Estoy aquí, afortunadamente. Celebrando la vida, estoy pues sí, pasando por un momento complejo de salud, pero muy contenta porque estoy aquí”, concluyó.

Regina Murguía JNS
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
