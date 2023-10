Lolita Cortes revela que tiene cáncer de mama y se realizó doble mastectomía

La conocida “Jueza de hierro”, Lolila Cortés, reveló que fue diagnostica con cáncer de mama y que también se sometió a una doble mastectomía para extirparle el tumor maligno.

Fue en el programa Venga la alegría, en el que la actriz y bailarina de teatro musical abrió su intimidad para revelar cuál es su estado de salud actual.

“Hace unos meses fui al ginecólogo, y descubrieron que tenía un tumor de alto grado de malignidad en el seno izquierdo. Sacamos el tumor a los quince días”, reveló Lolita al programa de Azteca Uno.

La famosa artista comentó además que no se someterá al tratamiento de quimioterapias y radioterapias.

“Luego el doctor me confirma que es cáncer, y me dice que teníamos que hacer una mastectomía, en tres semanas más se realiza y ahora estoy en cinco años en remisión”, dijo a las cámaras de televisión.

Lolita, quien es conocida por sus fuertes críticas en los reality shows en los que ella es jeuza, mostró su bolsita de drenaje en televisión y explicó cuál es su tratamiento.

“He tenido días que me he roto, pero quiero vivir para convivir con mis hijos. Ahora que me hicieron la mastectomía doble, por eso estoy toda vendada porque necesita pegarse a la piel lo más que se pueda para que salga todo el líquido. Disciplina y vamos para adelante”, dijo Lolita.