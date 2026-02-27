Abelito firma con disquera y saborea el éxito, pero su mayor sueño es “poderle cumplir todo lo que le prometí a mis padres”

En un salón de juntas, rodeado de discos que cuentan historias de otros artistas que un día soñaron como él, Abelito sonríe con esa mezcla de asombro y gratitud que sólo tienen quienes saben lo que costó llegar.

Frente a él, los ejecutivos de Warner Music México y ADA celebran la firma que marca el inicio formal de su carrera como cantante. Para el público, puede parecer un paso natural; para él, es la confirmación de años de disciplina silenciosa.

“Es muy curioso porque a veces uno persigue sus sueños y estamos tan enfocados en seguirlos que nos olvidamos del proceso, de disfrutar cada escaloncito para llegar. Y es lo que me pasaba, que conseguía algo y ya luego esperaba otra cosa de manera inmediata, sentía que iba muy acelerado. Pero cuando comienzas a darte cuenta de todo lo que transcurre en esa búsqueda de las metas, valoras más cada logro alcanzado”, comparte en entrevista con TVyNovelas, desde ese mismo espacio donde su nombre quedó estampado en un contrato que simboliza un nuevo comienzo.

Si algo marcó un parteaguas en la vida de Abelito fue su participación en la tercera temporada de La casa de los famosos México. Allí dejó de ser únicamente el creador de contenido viral para convertirse en una figura entrañable para millones de televidentes. Dentro del reality show más observado del país mostró vulnerabilidad, temple y un sentido del humor que lo distinguió. Pero también aprendió a convivir con la presión de la exposición constante.

“La vida da mil vueltas, de repente te puede llegar un proyecto que represente un parteaguas en tu vida como lo fue para mí La casa de los famosos México y no queda más que adaptarnos porque era algo por lo que estábamos trabajando”, reflexiona.

Su autenticidad fue la clave. Mientras otros medían cada palabra, Abelito apostó por ser él mismo. Y el público lo abrazó.

Antes de los reflectores del reality, Abelito ya había construido una comunidad sólida en redes sociales. Sus sketches, videos cómicos y momentos espontáneos en TikTok y YouTube lo posicionaron como uno de los creadores más queridos de su generación. Sin embargo, la música siempre latió en su interior.

La firma con Warner Music México representa un movimiento estratégico tanto para el artista como para la disquera. Él suma un equipo profesional que respaldará producción, promoción y distribución; la compañía apuesta por un talento con millones de seguidores y una conexión genuina con el público joven. ADA, especializada en estrategia digital, potenciará sus lanzamientos en plataformas como Spotify, Apple Music y YouTube Music.

Abelito dijo que tiene miedo y estaba nervioso. Instagram

Aunque aún no hay fecha oficial para su primer sencillo, el proyecto ya está en marcha. Se habla de colaboraciones dentro del regional mexicano urbano y el pop latino, además de contenido exclusivo que documentará su proceso creativo.

“Hay que tener cuidado con lo que uno le pide a Dios porque luego se cumple y no sabemos reaccionar. Entonces hay que estar listos para los cambios de la vida”, afirma con serenidad. Como si la música no fuera suficiente, Abelito también graba la nueva temporada de El príncipe del barrio, donde interpreta a un policía. El reto actoral le exige disciplina y versatilidad, cualidades que ha desarrollado desde la infancia. “Admito que la industria del entretenimiento es muy bonita, pero es como todo, hay cosas que no son tan agradables; pero si es lo que te hace sentir pleno y te acompañan las personas que amas, te sientes feliz, entonces todo vale la pena”, confiesa.

El personaje promete mostrar una faceta distinta de Abelito: firme, comprometida y sin perder el toque cómico que lo caracteriza.

La historia de Abelito no comenzó en un foro ni en un estudio musical. Comenzó en las fiestas infantiles, al lado de su padre. “Empecé desde niño, trabajando con mi papá como payasito. Hacía a Frijolito, tenía como siete años; a los ocho empecé a cantar, a los nueve ya empezaba a montar caballos en los lienzos, pero nunca dejé de estudiar”.

Más tarde, en la preparatoria, abrió su canal de YouTube. “Comencé con mi canal cuando estaba en la prepa, pero llegó el momento de la universidad y me fui a estudiar. Después vino la pandemia y, en medio de todo lo lamentable, para mí fue como una catapulta; comenzaron a llegar eventos, series, películas. Ya sabes, son las formas extrañas que tiene la vida para hacernos crecer”. Esa resiliencia es la que hoy lo sostiene.

Más allá de los escenarios, Abelito piensa en el impacto social. Anunció la creación de una constructora inclusiva llamada Abelux, enfocada en remodelar hogares para personas con discapacidad motriz.

“Mi mayor sueño y meta personal es poderle cumplir todo lo que le prometí a mi mamá y mi papá cuando era niño. Una de esas cosas es poder cambiarles la tienda. Por eso estoy emprendiendo un proyecto para personas que a veces no tenemos tanta voz, con capacidades diferentes. Es que hay personas como yo, de talla baja, y debemos adaptarnos a un mundo que no está hecho para nosotros”.

Su voz se vuelve firme cuando habla de inclusión. No es discurso: es experiencia. En cada paso, sus padres han sido el cimiento.

“El gusto de rockstar que me he dado es tener un equipo que avanza. Quizás para mucha gente ser rockstar es comprarse muchas cosas, pero los verdaderos rockstars son los que sacan a su familia adelante y no se olvidan de su barrio, sin olvidar a los que caminan contigo desde el primer día”. Ahí radica la esencia de Abelito: en la gratitud.