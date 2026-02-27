Hija de Cynthia Klitbo “tiene años” que se quiere quitar el APELLIDO paterno: “no quiere saber nada de él”

“Nunca le machaqué ninguna historia”.

La historia de amor entre Cynthia Klitbo y Rubén Lira comenzó en 2005, cuando ambos formaban parte del programa ‘Bailando por un sueño’, donde ella apoyaba el anhelo de su soñador y él era coordinador artístico de la emisión. Lira, diez años menor que la actriz, ya tenía dos hijos de una relación anterior.

Luego de un noviazgo de cinco meses, Cynthia resultó embarazada, noticia que fue tomada por ambos con mucha alegría. “Fue maravilloso porque se me partía el corazón cuando ella decía que no podía tener hijos, así que cuando lo supe fui el hombre más feliz”, declaraba Rubén en aquel momento.

Elisa nació en agosto de 2006, sin embargo, ya se gestaba la primera separación de la pareja. En marzo de 2007, Klitbo ofrecía un comunicado de prensa. “Desde hace algunos días y por razones estrictamente confidenciales, mi relación sentimental con el señor Rubén Lira ha terminado definitivamente. Estamos separados y en trámite de divorcio”.

Sin embargo, un año después la pareja se daba una nueva oportunidad. “Sí somos novios, todavía no vivimos (juntos), pero estamos muy contentos, estamos haciendo acuerdos y pues haciendo cosas nuevas”. Pero la reconciliación duró muy poco, pues en mayo de 2009, Cynthia había decidido ponerle punto final a la relación. “Nadie cambia y cuando (algo) no funciona… lo intentamos mucho, pero no funcionó”.

Desde entonces, Rubén se alejó de las vidas de Cynthia y Elisa. La hija de la actriz enfrentó la ausencia con conductas inesperadas. “Mi hija de chiquita en el kínder era tremenda, le pegaba a todo el kínder y pues no es que uno le enseñe a eso, iba a psicólogos a todo. Lo que tenía era un enojo por el abandono paterno”, declaraba Klitbo en ese momento.

La intérprete ha hecho una gran labor, como miles de madres, al sacar adelante a Elisa, sin un padre y con las consecuencias que esto conlleva.

“De repente sí empieza con que ‘es que yo no tengo papá’, le digo ‘sí tienes un papá biológico, que no esté y no sirva para nada es otra cosa, pero me tienes a mí y yo tengo el carácter de un hombre y la suavidad de una mujer así es que padre no te falta”, le mencionaba su hija cuando llegaba a preguntar por Lira.

Con el paso de los años, la niña se convirtió en una joven que continuó con sus estudios e incluso se fue al extranjero, sin abandonar los vínculos que formó y le dieron contención en los momentos difíciles.

Recientemente, y a pregunta expresa de reporteros, Cynthia asegura que su hija ya no menciona a Ruben Lira, y “de hecho tiene años que se quiere quitar el apellido y ponerse el puro Klitbo”.

Aunque no especificó si Elisa Fernanda ha iniciado algún trámite, sí mencionó que el tema paterno lo tiene superado y destacó que “nunca le machaqué ninguna historia”.

Compartió también que en su niñez: “Elisa y yo fuimos felices. Cuando yo estaba en un foro trabajando, todas las noches llegaba a leerle cuentos, todos los cuentos clásicos de verdad, los originales de Hans Christian Andersen. Leímos ‘El Príncipe Feliz’ de Oscar Wilde. Para los 7 años ya se estaba echando a Edgar Allan Poe. La traje en miles de obras de teatro, acampamos, subimos al cerro, vivimos en Yelapa un buen rato en medio de la selva. Tiene sus amigos de la comunidad de los comuneros y ejideros de Yelapa, tenía sus amigos pescadores, con lo mismo que también jugaba con las grandes personas de este país, entonces a mi hija yo la hice para pensar en ella, en su vida, en su futuro”.

Finalmente, sobre su estado amoroso actual, Cynthia fue contundente. “No me importa, no tengo prisa, no me interesa, lo que está para mí nadie me lo quita. No estoy hambreada por un señor porque no quiero una mala relación más. Si se tarda 30 años en llegar, pues que tarde y si no llega, pues que no llegue”, concluyó.

