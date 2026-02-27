Lucero revela que creyó que se iba a “voy a MORIR al aire y embarazada” hace 22 años

“Lo único que atiné a hacer fue literal darme la vuelta y tratar de sacarme el papel, pero estábamos al aire, en vivo”.

El programa ‘Hoy’ celebró por todo lo alto la trayectoria de la cantante Lucero. La emisión se encargó de enaltecer el legado que ha marcado generaciones por 46 años.

El matutino logró montarle una alfombra roja, con estrellas tipo Hollywood, donde mencionaron las telenovelas que también estelarizó en su carrera. Al tiempo que iban recordando los momentos que vivió la llamada ‘La novia de América’.

En el foro de televisión siguieron los recuerdos más divertidos, difíciles y hasta accidentados que ha vivido Lucero. Al mismo tiempo contó un momento en el que creyó que iba a perder la vida en vivo.

Era 2004, cuando la intérprete de ‘El privilegio de amar’ también estaba como invitada, curiosamente, en el foro 14 de ‘Hoy’. La estrella estaba de manteles largos, pues además de presentar su disco ‘Cuando sale un Lucero’, también estaba en la dulce espera de su hija Lucerito.

La cantante relató el aterrador momento:

“Es que en ese programa del 2004 yo me acuerdo perfecto que estaba cantando… y al final caen confetis de estos que son como de aluminio, metálico, y yo con mi panza estaba cantando, evidentemente era playback”, relató Lucero entre risas enfatizando que estaba fingiendo que entonaba una melodía.

Y continuó narrando que: “estaba cantando y hago así (una inhalación) y se me mete un confeti a la garganta y dije ‘me voy a morir al aire embarazada’, de verdad me empecé a asustar mucho porque no jalaba aire, estaba pegado (el confeti)”.

La intérprete asegura que “lo único que atiné a hacer fue literal darme la vuelta y tratar de sacarme el papel, pero estábamos al aire, en vivo, y dije, ¿qué hacemos?

Para aquel momento, la cantante afirma que se olvidó de la transmisión en vivo y decidió dar la espalda a las cámaras para intentar sacar el papel de su boca y salvar su vida.

“En una de esas no sé cómo hice, algún ruido espantoso y salió volando (el confeti) o me lo quité y siguió supuestamente la canción”.

Finalmente, confesó que aquel instante la llenó de pánico tras pensar que podía dejar de respirar en un programa en vivo y con un embarazo. “Me dio mucho susto y a la fecha cuando veo confetis en los eventos, yo hago (cierra la boca)”.

La anécdota ya pudo ser contada por Lucero con un poco de humor, sin embargo, externó que dejó consecuencias por las que ahora es muy cuidadosa con los efectos que se utilizan en los conciertos.

Como otra memoria que ocurrió en la emisión y que llenó de ternura a los televidentes es que tanto Lucero como Andrea Legarreta estaban embarazadas al mismo tiempo de Lucerito y Mía, respectivamente.

