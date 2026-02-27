Anel Noreña ya no peleará con ‘las Saras’ por las propiedades de José José en Miami

El 17 de febrero amaneció con un aire distinto en la colonia Clavería. No era un día cualquiera: habría sido el cumpleaños número 78 de José José, el hombre que convirtió el desamor en himno y la melancolía en un arte mayor. Frente a la casa de su infancia, en la calle Tebas número 32, esquina con avenida Clavería, vecinos, autoridades y familiares se dieron cita para recordarlo como lo que fue: una voz que marcó época.

Ahí estuvo Anel Noreña, actriz y exesposa del llamado Príncipe de la canción, quien tras la muerte del intérprete fue nombrada heredera universal. Con paso pausado, pero con la frente en alto, Anel atendió a la prensa y compartió con TVyNovelas un testimonio que mezcló memoria, serenidad y un dejo de nostalgia.

“A José hay que celebrarlo con alegría, como a él le gustaba”, dijo sonriente, mientras sonaban de fondo algunos de los temas que inmortalizó el artista. A unos metros, su hijo José Joel acompañaba la ceremonia, que incluyó mariachi, pastel y la develación de una placa conmemorativa en la fachada de la casa donde creció José Rómulo Sosa Ortiz.

La alcaldesa de Azcapotzalco, Nancy Núñez, destacó que el homenaje fue planeado desde hace tiempo en conjunto con la familia del cantante y anunció la creación del paseo La nave del olvido en el Parque de la China, un espacio que busca mantener viva la memoria del ídolo entre nuevas generaciones.

Contrario a la idea de que las celebraciones del cantante eran fastuosas y de varios días, Anel recordó que en realidad todo era más sencillo. comentó, evocando aquellos años en que la familia se reunía alrededor del pastel, sin imaginar que décadas después el país entero cantaría Las Mañanitas en su honor.

En esta ocasión, la conmemoración también tuvo ese aire cercano. Vecinos de Clavería se acercaron para compartir anécdotas, tomarse fotografías y colocar listones con mensajes alrededor de la estatua del intérprete en el Parque de la China. La dinámica, abierta al público hasta el 20 de abril, fecha en que se celebra el Día Internacional de José José, permite que los admiradores escriban su nombre y lo anuden como símbolo de gratitud. “Es muy emocionante ver que, a tantos años, la gente sigue viniendo, cantando y llorando con sus canciones”, expresó Anel conmovida. “Eso significa que José no se ha ido; vive en cada corazón que lo escucha”, agregó.

Desde el fallecimiento del cantante, el 28 de septiembre de 2019 en Miami, Florida, la palabra “herencia” ha rondado como un eco incómodo. Sin embargo, en esta fecha tan simbólica, Anel fue clara sobre su postura.

“Yo no voy a pelear nada en Miami. No me interesa entrar en pleitos”, afirmó con serenidad.

Aunque legalmente es la heredera universal, la actriz dejó ver que su prioridad no está en las propiedades, sino en preservar el legado artístico y espiritual del intérprete. También habló de un proyecto que finalmente no verá la luz: un tequila con el nombre del cantante.

“Ya no voy a sacar nada. No es momento de negocios, es momento de honrarlo”.

El homenaje también fue una oportunidad para que Anel compartiera cómo se encuentra tras el infarto cerebral que sufrió el año pasado: “De salud me siento bien, me fallan las piernas, los brazos, a veces los ojos, pero mejorando con terapias”, confesó a esta publicación. “Estoy echándole muchas ganas. Dios ha sido muy bueno conmigo y aquí estoy, de pie, celebrando a José”, agregó.

En medio de los cuestionamientos sobre la relación con la familia que el cantante formó en sus últimos años, Anel fue contundente. “Nosotros no tenemos ningún tipo de contacto con ‘Las Saras’, la realidad es que no les deseo nada, solo que Dios las ampare”, declaró.