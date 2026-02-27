Una telenovela de Natalia Esperón tuvo un final que nunca se vio y hasta provocó una denuncia en el MP

Lucero Suárez productora y escritora de la telenovela “Rencor apasionado” terminó en el Ministerio Público luego de un escándalo en el que incluso se falsificó su firma.

Todo comenzó en julio de 1998, cuando se transmitió el final del melodrama, en el que Eduardo Santamarina se arrepiente de casarse con la malvada Aracely Arámbula y corre a buscar al aeropuerto a la gentil Natalia Esperón para proponerle matrimonio.

Se besan y hasta ahí todo parecía otro final de telenovela. Pero no. Un mes después apareció una carta publicada en varios medios de comunicación con la firma de Lucero Suárez en la que se aseguraba que Natalia Esperón impuso por capricho otro final a esta telenovela.

Lucero dio entonces una entrevista a TVyNovelas para aclarar la situación:

“Yo nunca haría esas declaraciones y no mandé ninguna carta a los medios de comunicación. Lo hizo una persona que evidentemente no estaba bien informada, que trabajaba en esta producción y que quiso perjudicarme”.

¿Qué pasó con el otro final de “Rencor apasionado”?

De acuerdo con la escandalosa carta, el otro final era una vuelta de tuerca cómica y la propia Lucero lo explicó así en nuestras páginas.

“Yo siempre había pensado que iba a ser ese final feliz pero un día llegó Natalia con quien me llevó de maravilla y me dice: Qué te parece que hagamos este final. Y me encantó era simpatiquísimo, en donde despertaba Karina Rangel (Natalia Esperón) como si fuera todo un sueño y lo grabamos”.

El dicho de la productora fue respaldado por la propia actriz en esta misma revista. Suárez cuenta lo que sucedió con ese otro final.

“Finalmente armé el capítulo con los dos finales y no sabía qué hacer llamamos a 22 personas y la opinión se fue para el final feliz. El caso era que el público estuviera contento. Natalia no es una persona caprichosa, al contrario coopera no llega tarde, siempre está en la mejor disposición y todos nos llevamos en maravilla”.

En lesa edición quedó constancia, además de que la productora de Televisa estaba indignada porque mancharon la imagen de Natalia siendo una mujer muy disciplinada. Lucero Suárez levantó un acto en el ministerio público contra quien resultara responsable por delito de falsificación de firma en la carta fecha del 2 de Julio que mandaron a varios medios de comunicación.