Famosos

Muere legendario periodista deportivo de Azteca, amigo de José Ramón Fernández en Los protagonistas

El hijo del especialista en automovilismo, Marco Tolama, dio la noticia

Febrero 26, 2026 • 
Alejandro Flores
marco tolama.jpg

Marco Tolama, piloto y periodista

X

“Los protagonistas” fue el programa deportivo más popular de TV Azteca desde fines de la década de los 90.

Ese programa, creado por José Ramón Fernández, se transmitía por la tarde y en él se daba espacio a casi todos los deportes, no sólo el futbol. Leo Lavalle hablaba de tenis, Pepe Espinoza de futbol americano, Enrique Garay de basquetbol y Marco Tolama de automovilismo.
Tolama, quien había sido también piloto, fue uno de los pocos periodistas especializados en este deporte y ahora se da la noticia de su muerte luego de un mes en el hospital.
Su fallecimiento fue dado a conocer por su hijo, quien apenas hace una semana estaba aún optimista sobre la salud de Marco.

“Hoy, en medio de un día muy soleado y caluroso, un cielo lleno de nubes recibe a Marco, una persona apasionada de su deporte, al que amó muchísimo hasta el último día”.

La legendario voz de Marco Tolama

Marco Tolama no solamente colaboró con José Ramón en televisión, también estuvo con él en Radio Acir, donde tenía un espacio más amplio que en “Los Protagonistas”.

De hecho, era común que el programa finalizara casi siempre con un comentario peculiar de Joserra: “A ver, rápido Marco, tenemos dos minutos para automovilismo”.
En el mensaje de despedida para su padre, Marco Tolama hijo escribió:

“Marco trascendió a una nueva vida rodeado del amor de su esposa Araceli, su hija Jimena, su hijo Marco y del cariño que generó entre los aficionados al automovilismo en los últimos 40 años, del afecto de sus amigos de innumerables historias que siempre compartía, recordando lo afortunado que fue de haber vivido al máximo”.

Tolama, en efecto, fue la voz que muchas generaciones aficionadas al automovilismo escucharon en competencias no sólo de Fórmula 1, también de IndyCar y NASCAR.

Al final del mensaje de despedida publicado en su propia cuenta de X se lee:
Bandera de cuadros para la voz que se hace leyenda.

TV AZTECA
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
