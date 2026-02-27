Nuja Amar le pone un alto a Adrián Di Monte: “Me da risa que siempre me culpas de tus errores”

Nuja Amar y Adrián Di Monte han protagonizado algunas de las discusiones más intensas de "¿Apostarías por mí?”.

Esta semana, la pareja está nominada y fue sancionada con la mitad de su dinero, por lo que están nerviosos y lo demuestran en cada una de las dinámicas del reality show.

Sucedió así durante el Cara a Cara, realizado este 26 de febrero y en el cual se elegirían a los últimos nominados de esta semana. La producción agregó un elemento que fue “Las cartas del destino”, donde cada pareja elegía una carta que contenía una instrucción: anular nominaciones, dar nominaciones extra, quitar puntos.

Las cartas, por supuesto, estaban volteadas y los participantes no sabían su contenido hasta después de hacer su Cara a Cara.

Fue así que Nuja y Adrián nominaron Cara a Cara a Mayito y Brenda Bezares, sus enemigos declarados.

Pero cuando pasaron a las cartas, eligieron una que decía:

“Este voto no cuenta, debes dárselo a otra pareja”.

¿Error o traición de Adrián Di Monte?

Las reglas del juego eran que no podían hablar en voz alta y tenían que elegir una tarjeta con los nombres de la pareja elegida.

Tras un breve intercambio de murmullos y miradas, Adrián eligió la tarjeta con los nombres de René Strickler y Rubí, que son sus amigos dentro de la villa. Es decir, que los habría traicionado.

Pero minutos más tarde, cuando se sentaron en las gradas con las demás parejas, Adrián comenzó a discutir con Nuja y le argumentó que él entendió algo diferente.

Según Adrián, él entendió que el voto que elegiría en ese momento no contaba, y por eso levantó la tarjeta de René y Rubí.

Nuja le explicó que no era así, que lo que decía la tarjeta es que se anulaba el voto contra Mario y Brenda y que tendrían que nominar a otra pareja.

Adrián explotó

“Entonces por qué no dijiste nada, ¿por qué no hablas?, ¿se te hizo normal hacer eso?”.

Al ver que de pronto ella era la culpable del error de Adrián, Nuja respondió: