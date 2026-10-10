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Leonardo García relató la dura batalla de salud de Jorge Kahwagi: “Estuvo EN COMA dos veces”

Kahwagi perdió la vida por un derrame y después por un paro cardiaco, confesó su gran amigo.

Octubre 09, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Leonardo García revela cómo la batalla de salud que enfrentó su amigo Jorge Kahwagi.

YouTube/Getty Images

“Ya llevaba siete años muy enfermo, estuvo en coma dos veces. Se nos fue muy pronto, caray. Qué lástima”.

El pasado 30 de septiembre se confirmaba la noticia del deceso de Jorge Kahwagi Macari. El exdiputados, empresario y exboxeador perdió la vida a los 58 años luego de un largo tiempo alejado de los reflectores.

Y pese a que muchos amigos y cercanos se pronunciaron para expresar sus condolencias, poco se sabía sobre las causas del fallecimiento de Kahwagi. Sin embargo, ahora salió Leonardo García a desvelar el difícil panorama de salud que enfrentó su amigo antes de partir.

“Hablé con él hace 15 días, estaba perfecto, estaba bien”, dijo Leonardo a ‘Ventaneando’ y agregó que habló “con (Roberto) Palazuelos y fue el que me dijo. Fue en la mañana cuando se murió”.

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El hijo de Andrés García compartió también que pudo comunicarse con la familia Kahwagi y reveló las causas del deceso: “Luego hablé con su primo hermano, (José) Cabalán y bueno, parece que empezó con un derrame y después fue un paro cardíaco”, detalló. “Sí, fue una pérdida pues muy dolorosa”, admitió.

Al tiempo, Leonardo dijo que recientemente había hablado con Jorge y estaba bien, reveló que en los últimos años enfrentó graves problemas de salud.

“Ya llevaba siete años muy enfermo, estuvo en coma dos veces. Se nos fue muy pronto, caray. Qué lástima”, dijo el actor. Luego, expresó: “nuestro gran amigo del alma, caray… Mi querido ‘Juju’, así le decíamos, ‘Juju’. Lo extraño mucho, que en paz descanse”, expresó.

Leonardo dijo que desconocía a detalle el diagnóstico de Jorge y admitió que, a raíz de sus problemas de salud, el exdiputado de distanció de algunas amistades.

“Sinceramente no lo sé. Estuvo mal. Hablaba yo con él esporádicamente y pues tuvo bacterias y luego unas enfermedades y luego como que algo en el colon. Yo creo que se juntaron muchas cosas. Pero algo, así que decir una sola cosa, no, fueron varias”, explicó.
“Él se distanció un poquito de todos por su tema de salud, ¿verdad? Y hay que comprender eso”, agregó.

Al recordar los momentos junto a Kahwagi, Leonardo manifestó que su amistad con Jorge iba más allá de sus apariciones públicas juntos.

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“Imagínate, vivimos muchísimas cosas juntos. Vivimos juntos en una época 5 años, él y dos amigos más, pues imagínense cómo estaba”, concluyó.

Leonardo García Jorge Kahwagi
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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