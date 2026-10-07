Leonardo Aguilar FUE DETENIDO en el aeropuerto; presuntamente portaba un 4rma de fuego

El hijo menor de Pepe Aguilar, Leonardo, encendió las alarmas luego de ser detenido en su arribo al aeropuerto de la ciudad de México. El cantante de regional mexicano fue llevado a una oficina de Documentación de Armamento, lo que de inmediato desató especulaciones.

La prensa aguardó a que Leonardo fuera liberado y cuando finalmente fue puesto en libertad no tardaron los cuestionamientos sobre si llevaba condigo algún tipo de armamento.

Ante los hechos, Aguilar guardó silencio y no reveló ni un pequeño detalles sobre lo ocurrido durante la revisión.

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La falta de explicaciones alimentó más las dudas alrededor del episodio, y hasta ahora, no existe confirmación oficial de que el hermano de Ángela haya viajado armado.

También comenzaron a circular teorías que apuntan a que el cantante podría estar reforzando su seguridad después del atentado en el que estuvieron involucrados Christian Nodal y Ángela Aguilar, sin embargo, Leonardo no ha relacionado públicamente la revisión con este hecho y tampoco se ha dado a conocer información oficial que permita establecer alguna conexión.

Ante la insistencia de los medios, Leonardo cambió el tema y habló sobre su relación con la prensa, reconociendo que en el pasado llegó a sentir miedo de enfrentarse a los reporteros por algunos cuestionamientos que podían ser demasiado “agresivos”, pero ahora, agradeció que fueran amables con él y aseguró que le gustaría tener un mayor acercamiento con la prensa.

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El cantante explicó además que se encuentra en la Ciudad de México para trabajar en la grabación de su nuevo disco, proyecto que actualmente ocupa buena parte de su tiempo.