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Leonardo Aguilar se deja ver MUY ENAMORADO junto a su novia… en medio de la polémica familiar

Tras emitir un comunicado para deslindar a Ángela del polémico video de Nodal y la modelo parecida a ‘Cazzu’, es su hermano quien ignora los dimes y diretes.

Abril 16, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Leonardo-Aguilar-novia.jpg

Leonardo Aguilar presume a su novia en medio del pleito familiar.

Instagram

La noticia del día sobre Los Aguilar no se ha hecho esperar y ahora pone en el centro a Leonardo, quien hace a un lado la polémica que envuelve a su hermana Ángela y a su cuñado Christian Nodal.

Recientemente enfrentan el escándalo por el nuevo video musical de su sencillo ‘Un Vals’, mismo por el que fue atacado, ya que la modelo luce igual a su ex ‘Cazzu’ y su esposa Ángela Aguilar. Y al dar la cara, culpó a todos y finalmente dijo que él no es dueño ni de su nombre.

En un intento por deslindarse de la decisión que puso a la modelo en el video y que generó controversia, el intérprete terminó compartiendo una verdad: Sólo es dueño de su voz.

Luego, la familia en conjunto emitió un comunicado tras difundirse la versión de que Ángela se habría puesto en contacto con la joven Dagna Mata para supuestamente reclamarle y pedirle que ya no emitiera opiniones.

TE RECOMENDAMOS: “No me van a callar": Dagna Kills acusa al equipo de Nodal de engañarla y querer censurarla

Al tiempo, Dagna exigía el pago que le habían prometido, luego de dos meses de retraso, y destapaba que “no me van a callar”, destapando irregularidades en su contratación y las formas en la que la hicieron protagonista cuando sólo sería “extra”.

“Dijeron que mi aspecto físico no era relevante porque solo aparecería unos segundos”, expresó la modelo.
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Leonardo hace caso omiso a los chismes

En tanto, es el hijo menor de Pepe Aguilar quien hace a un lado la polémica familiar y presume por todo lo alto lo enamorado que está de su novia, además de felicitarla por su cumpleaños.

“Feliz cumpleaños mi chaparrita preciosa. Te amo”, es el mensaje que el cantante le dedicó a su pareja en sus historias de Instagram. El texto va acompañado de una fotografía a blanco y negro en donde se les ve juntos y muy sonriente.

Además, musicalizó la imagen con ‘Las Mañanitas’, interpretadas por su fallecido abuelo, don Antonio Aguilar.

NO TE VAYAS SIN LEER: ¿Nodal mintió? Documento confirma quién es el dueño del nombre “Christian Nodal”

¿Quién es la novia de Leonardo?

La joven enamorada el hijo de Pepe es Adriana Caballero Fridstein. Es originaria de Tabasco y tiene 25 años.

Aunque se conocen pocos detalles, debido a que Leoanrdo ha sido muy reservado con su vida privada, se sabe que es licenciada en Imagen Pública y tiene estudios en teatro musical, según medios locales.

También ha participado en concursos de belleza como ‘La Flor de Tabasco 2024’, donde resultó finalista.

Actualmente, Adriana dirige su propio negocio de servicios de asesoría en imagen, además de ser consultora en relaciones públicas.

Leonardo Aguilar CHRISTIAN NODAL ANGELA AGUILAR
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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