“Esto tal vez diga que sí, tal vez que no, pero necesito estar segura”.

‘La Bebeshita’ fue sorprendida por la periodista Vicky López en el programa ‘Todo para la Mujer’, pues le llevó una prueba de embarazo para que saliera de dudas y confirmara si espera un hijo de ‘Kevyn Bicolor’ como lo sugirió.

Daniela Alexis se convirtió en la onceava eliminada de ‘La Granja VIP’ y tras su salida se pudo despedir del comediante regio, con el que mantuvo un amorío y del que supuestamente habría quedado embarazada.

Lejos del reality y en el recorrido que ha hecho por distintos medios de comunicación, abordó el tema y reconoció que no tiene certezas sobre si espera un bebé o si el retraso menstrual que presenta se debe a una cuestión hormonal.

“No quiero. Quisiera hacerme una de sangre, ir al ginecólogo, que me cheque. Esto tal vez diga que sí, tal vez que no, pero necesito estar segura”, declaró.

Le llevaron una prueba de embarazo a La Bebeshita en el programa de @maxwoodside 😱 pic.twitter.com/Vnuo9xAwoW — La Comadrita (@lacomadritaof_) November 25, 2026

¿Dónde mantuvieron intimidad ‘La Bebeshita’ y ‘Kevyn Bicolor’?

TE RECOMENDAMOS:Por ello, en el programa ‘Todo para la Mujer’ la sorprendieron al proponerle que se hiciera una prueba de embarazo para que saliera de dudas. La reacción fue sorpresiva y frente a las cámaras dijo que no estaba dispuesta a realizarse el test.Ante la insistencia de los conductores, quienes le ofrecieron la posibilidad de realizarse otros estudios con ayuda de un médico presente en el programa, la creadora de contenido mantuvo su decisión de no revelar el resultado en televisión.NO TE VAYAS SIN LEER:

A ‘La Bebeshita’ le cuestionaron también sobre sus encuentros íntimos con el comediante regio. Y es que en redes sociales se aseguraba que entre la pareja solamente hubo un acercamiento íntimo, sin embargo, ella desmintió la versión y dijo que ocurrieron más de 20 y menos de 50 veces.

Luego detalló que el lugar en donde solían hacerlo era el baño de peones, pues descubrieron que era el único sitio sin cámaras, aunque sí había micrófonos, por lo que sí podrían haberlos escuchado en diversos momentos.