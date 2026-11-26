Los golpes podrían convertirse en un negocio bastante rentable para Yeri Mua, quien está dispuesta a cambiar los escenarios por un cuadrilátero si le ofrecen una cantidad suficientemente atractiva. La cantante confirmó que mantiene negociaciones para protagonizar un enfrentamiento de boxeo contra Bellakath, con quien ya intercambió declaraciones y hasta insultos.

Durante su paso por la alfombra magenta de los Heat Latin Music Awards, celebrados en Puerto Vallarta, la intérprete dejó claro que no se ha rajado y que su posible participación depende, principalmente, de que le paguen lo que considera justo.

“Estamos en grandes negociaciones para pelearnos y darnos nuestros buenos guamazos. Nos vamos a agarrar a golpes o a lo mejor me ponen a otra, pero yo ya estoy negociando los guamazos que me voy a meter”, expresó entre risas ante TVyNovelas.

Yeri Mua ha conquistado Spotify con ‘Chupón’, colocándose entre las canciones mexicanas más escuchadas. (Instagram @yerimua)

La posibilidad de verla enfrentada a Bellakath ha generado expectativa, sobre todo después de que esta última asegurara que Yeri Mua se había echado para atrás. Sin embargo, la cantante respondió sin filtros y aprovechó para descalificar a su posible contrincante.

“Bellakath es una tonta, para empezar, porque lo que no sabe es que estamos en grandes negociaciones”, sentenció.

La intérprete también reaccionó a los comentarios sobre la preparación física de Bellakath, quien, según lo mencionado durante la conversación, estaría dispuesta a bajar de peso para llegar en condiciones al combate.

“Ya se está metiendo semaglutida, ¿no la ven cómo está?”, soltó Yerimua, haciendo referencia al medicamento utilizado para controlar el peso.

Pero más allá de las condiciones físicas de su contrincante, la cantante tiene muy claro qué necesita para aceptar el desafío. No pretende convertirse en campeona ni demostrar que es mejor peleadora, pues su prioridad es obtener una buena remuneración. “Que me paguen muy bien. Que me paguen excelentemente, ricamente, excitantemente bien. Esas son mis condiciones. Como sea, pero que me paguen muy bien”, advirtió.

Bellakath estrenará nueva música en 2024. (Instagram @labellakath)

Incluso cuando se le preguntó si su participación podría caerse en caso de que no llegaran a ofrecerle la cantidad que solicita, respondió que las conversaciones van por buen camino. “Exacto, pero como ya me están llegando al precio, ya estamos cerrando”, aseguró.

Yeri Mua tampoco tiene inconveniente en reconocer que no necesariamente subiría al cuadrilátero con la intención de llevarse la victoria. Para ella, el atractivo está en el cheque y en la experiencia de prepararse físicamente para un espectáculo que promete llamar la atención.

“Yo voy por el dinero, a mí no me importa ganar. A ella sí le importa ganar, porque de eso depende su ego, pero mi ego depende de nada, yo me arrastro por el chacal”, comentó con su característico sentido del humor. Así, mientras Bellakath ha manifestado su disposición para el enfrentamiento, Yeri Mua parece tener una sola preocupación: que las condiciones económicas estén a la altura de los golpes que está dispuesta a recibir y repartir”.