“Mi corazón se encuentra temporalmente fuera de servicio por mantenimiento”.

Hace unos días, la DJ Mariana Bo no confirmó tener un romance con José Eduardo Derbez, sin embargo sí dijo que “nos la estamos pasando bien”. Y es que tras la publicación de imágenes en donde aparecían abrazados y de las flores con “te amo”, los rumores de una relación se esparcieron con rapidez.

“Ya después salimos más y vamos a seguir saliendo”, dijo.

La música no confirmó ni negó un vínculo amoroso y expresó que José Eduardo “es muy lindo, es un gran amigo”.

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Y sobre la posibilidad de que su relación evolucione, comentó: “Quién sabe después, pero nos la estamos pasando cool, la neta. Yo soy soltera, me gusta divertirme, conocer gente y está loco igual que yo”.

Días después, otro rumor corrió y apuntaba que la pareja se habría quedado de ver en un restaurante, sin embargo el hijo de Victoria Ruffo la habría dejado plantada y se habría salido por la cocina.

Ante los hechos, José Eduardo emitió un comunicado de prensa para aclarar su situación sentimental.

“No estoy estrenando romance, no tengo novia secreta, ni estoy haciendo casting para una nueva relación”, escribió, ante las especulaciones que pudieran surgir sobre su vida amorosa.

También, con ironía abundó sobre las posibles interpretaciones que se hacen de sus apariciones con alguien o en sus actividades diarias.

“Si me ven cenando con alguien, probablemente tenga hambre; si me ven saliendo de un hotel, probablemente estaba hospedado, y si me ven sonriendo al celular, seguramente estoy viendo un meme”, expresó.

Al tiempo, fue contundente al manifestar que “mi corazón se encuentra temporalmente fuera de servicio por mantenimiento, aunque el hígado continúa trabajando con normalidad”.

Luego dio las gracias a “chismosos y público en general” por la preocupación sobre su vida sentimental.

“Agradezco profundamente su preocupación por mi vida sentimental, especialmente a quienes parecen tener más información sobre ella que yo mismo”, añadió.

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Finalmente, Derbez dejó abierta la posibilidad de que en algún momento haya novedades en su vida amorosa.

“Cualquier actualización será anunciada oficialmente, siempre y cuando yo también me entere”, concluyó; firmó como “un hombre soltero, no necesariamente disponible, pero definitivamente sin supervisión”.