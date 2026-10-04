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Le dicen a Manelyk en su cara que el reality que la hizo famosa es “muy naco”

Fernando Lozada, quien también participó en ese reality aceptó el calificativo pero Mane no

Octubre 03, 2026 • 
Alejandro Flores
manelyk (3).jpg

Manelyk González en La Granja y en Acapulco Shore (círculo)

Captura LG VIP y MTV

Manelyk González era una estudiante de hotelería a inicios de 2014.

Su vida cambió de manera radical en septiembre de ese año cuando entró a Acapulco Shore, reality de MTV en el que un grupo de jóvenes fueron reunidos en una casa de la playa para ver cómo se relacionaban mientras andaban de fiesta, además de andar de fiesta y finalmente... sí, andar de fiesta.
El éxito de la primera temporada fue arrasador y sus participantes fueron conocidos incluso en Europa, donde tienen fans.
Sin embargo, para Mario Alberto “el Mono” Osuna, ese reality show era “naco”.

¿Qué dijo el Mono Osuna de Manelyk y “Acapulco Shore”?

Actualmente, tanto el Mono Osuna (deportistas de alto rendimiento) como Manelyk, influencer experta en realities, participan en La Granja VIP.
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Y durante este viernes 2 de octubre tuvieron una conversación sobre el programa.
Manelyk recordó lo popular que fueron todos los integrantes de aquella primera generación pero el Mono Osuna insistió:

“Yo los vi pocas veces pero se me hacía naco”.
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Manelyk se defendió: “No, el cast oringinal no”. Pero incluso Fernando Lozada (que también estuvo en Acapulco Shore y que ahora también participa en La Granja VIP) aceptó el calificativo.

“Yo lo he oído muchas veces, que me dice que es naco. Y yo les digo que sí, pero pues es un placer culpable: es naco pero lo ves todo el tiempo”.

El Mono Osuna no se dejó convencer: “Mi vieja los veía más pero yo no, yo los veía muy poco”.

Manelyk La Granja VIP Acapulco Shore
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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