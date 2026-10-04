El mexicano que ganó 1 mdd en reality de Mr Beast cumple promesa a su esposa y la hace llorar

Un día, cuando eran muy pobres y no tenían para comer, Juan García le pidió a su esposa que le diera el anillo de bodas para devolverlo y comprar algo de comida.

Ese momento fue tan desgarrados para esta pareja de mexicanos que viven en Estados Unidos, que Juan lo mantuvo como una deuda pendiente durante años.

Juan ahora es el ganador del reality show de Mr Beast, en el que un grupo de personas se encerraron en un súper mercado para vivir ahí hasta terminarse toda la comida.

TE RECOMENDAMOS: Yahir llora y hace llorar a todos al confesar que su mamá está enferma y se arrepiente de dejarla sola

Así ganaron un millón de dólares

Fueron cuatro los concursantes que tomaron el reto y finalmente, después de 202 días, este viernes se acabaron todo lo comestible que había en la tienda y salieron como ganadores de 1 millón de dólares.

Para los seguidores de este reality show, Juan García se convirtió en un personaje entrañable: no sabía hablar inglés y sus otros tres compañeros al principio lo molestaban pero luego comenzaron a enseñar a hablar y hasta escribir inglés.

El carácter típicamente mexicano hizo que se ganara el corazón de los concursantes, quienes ahora lo llaman “mejor amigo”.

Pero al salir, Juan García no podía sino saldar la deuda que tenía con su esposa.

La buscó de inmediato entre la multitud que esperaba a los concursantes a la salida del supermercado y se arrodilló frente a ella para decirle:

"¿Te acuerdas del anillo que tuve que devolver porque no teníamos dinero? Pero ahora tengo este anillo para ti”.

Se abrazaron y lloraron juntos.