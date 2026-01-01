Suscríbete
Pepillo Origel podría tener un hijo viviendo en Nueva York; la madre es franco canadiense

El conductor de televisión reveló que aunque nunca estuvo en sus planes, podría tener un hijo.

Ericka Rodríguez
El conductor de ‘Con permiso’ revela que tendría un hijo que vive en Nueva York.

“Muy bonita, una francesa, era canadiense francesa y tuve relaciones con ella”.

El periodista de espectáculos Pepillo Origel confesó una verdad que dejó atónitos a sus seguidores: tiene un hijo.

Pese a que el conductor ha llevado su vida privada con total hermetismo, en una entrevista se sinceró sobre sus preferencias sexuales y sobre la posibilidad de ser padre de un joven.

Origel le contó a Yordi Rosado que nunca ha pensado ni pensó en tener hijos y que en el futuro se ve viviendo en Madrid, San Miguel de Allende o en Silao con sus perros. Sin embargo, a pregunta expresa reveló que por una amiga supo que habría sido padre.

“Según esto tuve un hijo, pero nunca lo conocí. Una amiga que vivía en Montreal se enteró que en la casa en donde vivía… había una muchacha que iba los sábados para ayudar con el aseo. Muy bonita, una francesa, era canadiense francesa y tuve relaciones con ella. Después me dijeron que tuve un hijo y ahora me estaban diciendo que vive en Nueva York. Yo no creo, no sé. Una supe nada, me regresé”, sentenció el comunicador.

Juan José tampoco dio detalles sobre una inquietud de conocer la verdad o confirmar su paternidad y mucho menos el tener planes de convivir con su supuesto hijo.

Pero esta no sería la primera vez que habla del tema. En su programa ‘Con Permiso’, mismo que conduce con Martha Figueroa, hablaban sobre un nuevo reality show que podría reunir a famosos cantantes con sus hijos en un mismo escenario, cuando el conductor lanzó un comentario: “Mi hijo anda perdido, sino… el que anda en Estados Unidos”.

Figueroa de inmediato le preguntó si dejó Canadá para mudarse a Estados Unidos y Origel respondió que sí.

Pepillo estuvo a punto de casarse

Aunque el presentador mencionó de forma breve que tuvo un romance fugaz con la supuesta madre de su hijo, sin revelar su identidad, se sabe que en el pasado estuvo a punto de casarse con una mujer llamada Patricia.

“Tuve una novia que quise mucho, hasta que llegué con Paty, con quien me iba a casar, estaba enamorado, tenía todo arreglado, mi familia feliz, ya traía el anillo, pero de repente yo sentí que no me debía casar”, declaró en entrevista para Jorge ‘El Burro’ Van Rankin.

Origel dijo que antes de llegar al altar reconoció sus preferencias sexuales y habló con sinceridad, por lo que terminó el compromiso.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
