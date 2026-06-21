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Laura Flores se somete a cirugía mamaria: “Gracias a Dios no es cáncer”

La cantante dice que la salud es primero y espera regresar a los escenarios en una semana

Junio 20, 2026 • 
Alejandro Flores
laura flores (1).jpg

Laura Flores, desde el hospital

Instagram

Desde hace varias semanas Laura Flores padecía molestias en los senos.

Comenzó a someterse a varios estudios hasta obtener una diagnóstico demoledor: necesitaba una operación para retirar los implantes mamarios que se había colocado.
Desde hace seis años, la cantante y actriz buscaba opciones para lucir el cuerpo que quería: se sometió primero a una liposucción en el busto y luego recurrió a los implantes.
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Sin embargo, su cuerpo resintió la invasión de elementos extraños y este 20 de junio finalmente cerró ese capítulo con una cirugía en la que le retiraron los implantes.

“Me habías contado pero no pensé que fuera tan rápido”, escribió Maribel Guardia en el perfil de Laura Flores.

¿Por qué se operó Laura Flores?

Fue la propia cantante quien dio a conocer la cirugía mediante una foto en el hospital y un largo texto en el que explicó las circunstancias del procedimiento.

“Este miércoles 17 de Junio fui intervenida, me retiraron los implantes mamarios ya que mi cuerpo los rechazó, estoy bien de salud, NO ES CÁNCER gracias a Dios”.
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Laura Flores tuvo que interrumpir su participación en la obra musical “Perfume de Gardenia” y en “Las leonas” para someterse primero a los estudios previos y ahora ala cirugía.

“La salud es primero y hay muchos trucos para vernos talla DDDDD. Agradecida con Dios, con mi familia; mi hermana Maru siempre al pie del cañón”.

Si su salud evoluciona de manera favorable, la próxima semana volverá al trabajo con su gira de conciertos que tiene programada una fecha en Colombia.

laura flores
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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