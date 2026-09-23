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Laura Flores estalla ante CRÍTICAS A SU HIJO adoptivo: “a lo mejor ustedes están muy bonitos”

Laura Flores defendió como una leona a su hijo después de que las redes sociales señalaran su apariencia.

Septiembre 23, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Críticas al hijo de Laura Flores provocan que la actriz saliera a defender a su hijo.

Instagram

“Atreverse a juzgar al hijo de alguien con esa autoridad, con esa libertad me parece fuerte”.

La estrella de telenovelas compartió en sus redes sociales un video en el que disfrutaba del concierto de Bruno Mars al lado de su hijo Alejandro. Las imágenes mostraban a Laura Flores junto a uno de sus hijos adoptivos en un momento muy feliz que no advirtió la ola de críticas que desataría.

Y es que la publicación comenzó a recibir un sinnúmero de comentarios que criticaban el aspecto físico del joven.

Por ello, Flores no se quedó callada y como una leona salió a defender a Alejandro y a resaltar contundente que con sus hijos “no se mete nadie”.

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“Este mensaje lo estoy grabando porque mucha gente desgraciadamente criticó y juzgó el aspecto físico de mi hijo, entonces seguramente quienes opinaron sobre el aspecto de mi hijo –los que dijeron que si estaba feo, que si estaba no sé qué…– a lo mejor ustedes están muy bonitos los que escribieron cosas peyorativas de mi hijo, puede ser, pero lo que no tienen bonito es el cerebro y el corazón, porque atreverse a juzgar al hijo de alguien con esa autoridad, con esa libertad me parece fuerte”, manifestó Laura.
“También hay una carencia en la ética, en el respeto y en la educación muy grandes. Uno hace posts y puedes decir lo que quieras de que no te gusta o algo, pero ponerte a atacar a una persona por su aspecto físico hay que tener mucho cuidado con esas cosas, porque el mundo no es de los bonitos, el mundo es de la gente que respeta, de la gente que tiene educación, de la gente que tiene escrúpulos, que tiene criterio”, señaló.

Asimismo, resaltó que “eso de juzgar a alguien por su aspecto” le parece “de muy pocos recursos mentales y emocionales”.

La actriz no dejó de expresar su molestia y reiterar que “me molestó muchísimo que criticaron a mi hijo Alejandro, entonces ni un post más con mis hijos, porque soy mamá y con mis hijos no se mete nadie”.

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Y finalizó: “con todo el respeto y con todo el cariño, no está bien que juzguen a la gente por su aspecto, no está bien, como si el mundo fuera de los bonitos, como si todos fuéramos bonitos; discúlpame pero no es así”.

laura flores
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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