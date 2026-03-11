Laura Flores narró que a su hijo le pusieron una SUSTANCIA EXTRAÑA en su bebida: “Colapsó, cayó inconsciente”

“Un mono de 1.90 de 18 años, (cayó) inconsciente”.
La actriz Laura Flores llegó al programa ‘Netas Divinas’ donde la esperaban Consuelo Duval, Natalia Téllez, Sofía Niño de Rivera y Daniela Magún. Ahí, la también cantante reveló que en una fiesta drogaron a su hijo.Flores contó que su hijo Patricio, quien actualmente estudia en la universidad, acudió a una fiesta mientras ella se encontraba en otra ciudad de Florida. El joven llegó hasta el bosque donde se efectuaba la reunión con el único plan de divertirse.
“Patricio está en la Universidad, está en Gainesville, en Estados Unidos, en Florida, entonces había una fiesta… como está la ciudad, hay mucho bosque y la fiesta era en el bosque”.
“Resulta que algo le echaron en el ‘drink’ a Patricio. Colapso Patricio, un mono de 1.90 de 18 años, (cayó) inconsciente, alguien tuvo señal, llamaron a la ambulancia. Inconsciente, pupila dilatada, o sea, no era alcohol, le metieron algo en el ‘drink’ y se lo llevaron inconsciente a nivel 5, en urgencias”, relató la actriz.
Finalmente, la actriz convenció a su hijo de acudir con las autoridades para levantar una denuncia, pero la respuesta no fue la que esperaban.
“Me cuenta todo esto, levanto un reporte con la policía, pero ¿puedes creer que la policía en Estados Unidos se hizo güey y no me resolvió nada?”, concluyó incrédula Laura Flores.