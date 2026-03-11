Laura Flores narró que a su hijo le pusieron una SUSTANCIA EXTRAÑA en su bebida: “Colapsó, cayó inconsciente”

“Un mono de 1.90 de 18 años, (cayó) inconsciente”.

La actriz Laura Flores llegó al programa ‘Netas Divinas’ donde la esperaban Consuelo Duval, Natalia Téllez, Sofía Niño de Rivera y Daniela Magún. Ahí, la también cantante reveló que en una fiesta drogaron a su hijo.

“Patricio está en la Universidad, está en Gainesville, en Estados Unidos, en Florida, entonces había una fiesta… como está la ciudad, hay mucho bosque y la fiesta era en el bosque”.

“Resulta que algo le echaron en el ‘drink’ a Patricio. Colapso Patricio, un mono de 1.90 de 18 años, (cayó) inconsciente, alguien tuvo señal, llamaron a la ambulancia. Inconsciente, pupila dilatada, o sea, no era alcohol, le metieron algo en el ‘drink’ y se lo llevaron inconsciente a nivel 5, en urgencias”, relató la actriz.

Flores contó que su hijo Patricio, quien actualmente estudia en la universidad, acudió a una fiesta mientras ella se encontraba en otra ciudad de Florida. El joven llegó hasta el bosque donde se efectuaba la reunión con el único plan de divertirse.TE RECOMENDAMOS:Por la compleja ubicación del lugar de la fiesta, no había suficiente señal, pero eso no sumó preocupación entre los asistentes hasta que ocurrió una emergencia. Y para generar más preocupación, la estrella de telenovelas indicó que se enteró de lo ocurrido hasta un día después.En la ambulancia, los paramédicos pudieron aplicarle el medicamento que revierte una sobredosis y gracias a ello lo salvaron, relató Laura.Y añadió a su relato que “lo único que traía Patricio en ese momento era su celular. No sé cómo los paramédicos, ya en el hospital (marcaron algunos números)… y gracias a la novia”.Flores dice que “caí histérica, yo ya me quería ir, no estaba tan lejos, estaba en Miami”, sin embargo, su hijo la tranquilizó y al contarle cómo sucedieron los hechos agradeció que salió avante ante lo grave o mortal que pudo haber sido el evento.

NO TE VAYAS SIN LEER: Confirman la muerte de Martha Elena Solorza, la figura emblemática detrás de ‘TONICOL’

Finalmente, la actriz convenció a su hijo de acudir con las autoridades para levantar una denuncia, pero la respuesta no fue la que esperaban.