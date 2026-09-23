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Tras una semana de polémicas, CANCELAN CONCIERTO de Aleks Syntek mientras él aparece sin peluquín

Aleks Syntek sigue preocupando por su estado y las repercusiones de sus actos y palabras ya se dejan ver.

Septiembre 23, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Cancelan concierto de Aleks Syntek tras polémicas.

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“Aquí está mi peluquín, ya déjenme en paz, sólo quiero hacer mi rocanrol en paz y ya, ok? GRACIAS”.

En un par de días, Aleks Syntek se presentaría en Tlalnepantla, en el Estado de México, sin embargo, su concierto ha sido cancelado. ‘Gran Recinto’ y ‘Lago Records’ difundieron un comunicado donde se confirma que el músico no se presentará.

Las empresas indican que la decisión obedece a “causas ajenas al artista, al lugar y los organizadores”. Y se limitan a pedirle a los asistentes que tramiten su reembolso sin ahondar en los motivos de la cancelación del evento. También se habla de una posible reposición del show.

“Agradecemos profundamente la comprensión y el apoyo de todos, seguiremos trabajando para lograr el mejor de los shows, lamentamos los inconvenientes que esto pudiera ocasionar”, se puede leer en el comunicado.

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En tanto, no se habla de modificaciones en más fechas que Aleks tiene previstas en estados como Querétaro, Michoacán, León y San Luis Potosí.

Por otro lado, sigue la preocupación en torno a la salud emocional del músico, pues desde el 15 de septiembre que emitió polémicas declaraciones, insultos, regaños y exigencias, no ha parado de generar mensajes.

En su última aparición, Syntek decidió quitarse el peluquín que usa habitualmente y se mostró con una calvicie evidente y tan sólo un poco de pelo a los costados. En sus publicaciones, que luego eliminó, utilizó la canción ‘All you need is love’ de ‘The Beatles’.

“Aquí está mi peluquín, ya déjenme en paz, sólo quiero hacer mi rocanrol en paz y ya, ok? GRACIAS”, fue el mensaje de Aleks.
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NO TE VAYAS SIN LEER: Aleks Syntek SE VA DEL PAÍS tras la polémica del 15 de septiembre: “México pronto te dejaré en paz”

Cabe recordar que fue en 2014 cuando el compositor confirmó que se había sometido a una cirugía de injerto capilar en la parte frontal de la cabeza, esto luego de un problema de alopecia que surgió desde sus primeros años en la industria musical.

Aleks Syntek
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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