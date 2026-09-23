¡Se les cayó el ídolo! Cancelación de Carín León dejó a fans con frustración y gastos irrecuperables

Había boletos, maletas, vuelos, hoteles y hasta meses de ahorro detrás de aquella noche. Todo estaba listo para ver a Carín León en The Sphere de Las Vegas, pero la presentación del 10 de septiembre terminó en decepción cuando fue pospuesta a unas horas de realizarse, con parte del público ya dentro del espectacular recinto.

El motivo fue explicado por el propio cantante: problemas con las aeronaves que debían trasladarlo desde Hermosillo. Primero falló el avión en el que viajaría y posteriormente surgieron problemas con una segunda aeronave. Ante esta situación, las autoridades determinaron que no era seguro continuar el vuelo y el artista no consiguió llegar a tiempo. La explicación resolvió el misterio sobre su ausencia, pero no el mal sabor de boca de quienes habían cruzado fronteras o viajado desde otros estados de Estados Unidos exclusivamente para esa presentación.

Y ahí comenzó el verdadero reclamo. Los boletos del concierto pueden ser reembolsados conforme a las condiciones establecidas por la organización, o bien conservarse para la nueva fecha, programada para el 15 de septiembre de 2027. El problema es todo lo que quedó fuera de ese boleto: aviones, hoteles, transportes, comidas y días de vacaciones son gastos que no necesariamente regresarán al bolsillo de los fans.

Algunos hicieron cuentas durante meses para poder pagar el viaje; otros aprovecharon sus vacaciones para trasladarse a Las Vegas y vivir una noche que terminó convertida en una anécdota mucho menos agradable de lo que habían imaginado.

Además, esperar hasta 2027 no es una solución para todos. Quien pueda conservar su entrada tendrá que reorganizar agenda, vacaciones y presupuesto para volver a Las Vegas dentro de un año. Para otros, regresar simplemente no será posible.

La molestia se hizo evidente en redes sociales, donde seguidores cuestionaron que la noticia llegara cuando muchos ya estaban en The Sphere.

En TVyNovelas hablamos con algunos fans afectados para conocer cuánto gastaron, desde dónde viajaron, cuánto tiempo tuvieron que ahorrar y cómo vivieron el momento en que descubrieron que el concierto por el que habían hecho tantos planes no se realizaría.

“Una cerveza costaba 27 dólares": Jhoana Pilonieta

“Yo viajé con mi esposo desde Los Ángeles, él cumple en enero y yo compré los tickes el 11 de diciembre de 2025. Ahorré todo el año para que él no tuviera que gastar un solo dólar allá, pedimos permiso de trabajo jueves y viernes, trabajamos el miércoles hasta las 22:30 horas y nos fuimos de inmediato a Las Vegas, llegamos a las 4:00 am. Entonces, imagínate lo que resultó para nosotros encontrarnos con esta situación; la gente estaba furiosa, ofendida, nadie quería esperar tanto tiempo, sino que reprogramaran el show para una fecha cercana. Además, muchos hicimos un gasto que no vamos a recuperar, no sabes cuánta gente invirtió en traslados, hoteles, comida, con decirte que dentro de La esfera una cerveza costaba 27 dólares”.

“FUI A CELEBRAR MI CUMPLEAÑOS EN EL CONCIERTO”: Naydelin Arce

“Los boletos quedaron automáticamente reagendados para el siguiente año y sí podías pedir tu reembolso en los próximos 30 días, pero en mi caso ya no volveré el próximo año, pues creo el boleto es lo de menos, el vuelo, hospedaje y todo lo que implica ir es un gran gasto.

“Sinceramente es una gran molestia porque en mi caso yo iba por mi cumpleaños y me cancelaron mi vuelo directo, tuve que conseguir otro vuelo en conexión y se retrasó el segundo vuelo y literal llegué solo a dejar maleta e irme directo al concierto y pues se canceló. Ya te imaginarás mi frustración”.

Fans afectados por cancelación de Carín León