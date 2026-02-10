Alejandra Ávalos DESENMASCARA a Erika Buenfil y a Laura Flores: “me gritaban gorda y celulítica”

“Ellas que están desmemoriadas, pero yo que siempre lo he hablado fue una situación de bullying que viví en mi vida”.

Alejandra Ávalos tomó los micrófonos para denunciar públicamente el bullying del que fue víctima por parte de sus compañeras Laura Flores y Erika Buenfil. Las agresiones verbales ocurrieron hace más o menos 20 años, expresó.

“Ellas me gritaban, estaban sentadas en la mesa central, pegadas al público me veían hacia arriba, y me gritaban panzona, celulítica, no te has visto en un espejo, estás horrible, yo decía me lo están diciendo de broma”, comentó Ávalos.

“Las voy a presentar, aquí tengo dos amigas que vinieron a verme, muchas gracias por su asistencia, Laura Flores y Erika Buenfil, y de repente termina el show la gente les aplaude y seguían gritándome en las 2 horas de show”, añadió.

La cantante relató que a una de sus presentaciones acudieron Flores y Buenfil, quienes comenzaron a lanzarle burlas. Y añadió que al principio creyó que se trataba de una broma por parte de quienes consideraba sus amigas, por lo que optó por presentarlas en su espectáculo. Agregó que a pesar de que ya pasaron muchos años, ambas actrices siguen negando haberla violentado, aunque para ella ese suceso la marcó para siempre. "Ellas que están desmemoriadas, pero yo que siempre lo he hablado fue una situación de bullying que viví en mi vida, claro que fue con ellas, pero claro que en ese momento no tuve las agallas de sacarlas", comentó Alejandra.

Alejandra y Laura en concierto…

Sin embargo, lo que generó confusión es que la intérprete de ‘Amor fascíname’ va a compartir un proyecto junto a Laura. “Pero un día me la voy a agarrar, le voy a decir a ver Laura es cierto que no te acuerdas, a ver que me dice”, concluyó Alejandra.

