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¡Emergencia en ‘La Granja VIP’! Detectan PLAGA DE GARRAPATAS y prohiben consumo de leche

La producción de ‘La Granja VIP’ se mostró preocupada y tomó medidas extremas ante posibles malestares entre los granjeros.

Septiembre 23, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Garrapatas-la-granja.jpg

Al interior de ‘La Granja VIP’ se detectó una plaga de garrapatas.

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“Ya tenemos un problema presente y tenemos que revisar el tiempo del retiro del medicamento, puede llegar a la leche y eso no es deseable”.

Al interior de ‘La Granja VIP’ se encendieron las alarmas luego de que se descubriera una infestación de parásitos en las vacas que cohabitan con los participantes del reality. Por ello, la producción de TV Azteca prohibió de inmediato el consumo de leche.

‘La Bebeshita’ fue quien descubrió, durante la rutina diaria de cuidado animal, que en las orejas de las vacas había extrañas protuberancias.

Luego, la granjera presionó una de ellas y brotó sangre del tejido, lo que provocó inquietud entre los presentes, quienes con rapidez avisaron y pidieron ayuda. Sin demora ingresó un veterinario.

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Acompañado del ’Tío Pepe’, el veterinario revisó a los ejemplares y así pudieron confirmar que dos vacas tenían parásitos, es decir, garrapatas, adheridas a la piel.

Un tratamiento con antibióticos y antiparásitos les fue inyectado a las vacas.

Posteriormente, el médico les explicó a los granjeros que estos parásitos penetran en el cuerpo de los animales y les provocan puntos rojos visibles en la piel. Sin embargo, para su mayor tranquilidad, les hizo saber que en la zona donde se graba el reality no se registran brotes frecuentes de este tipo de ácaros.

Y aunque se controló la posible expansión de la plaga de garrapatas, el medicamento a las vacas trajo una consecuencia directa: la leche que se ordeña deberá eliminarse.

“Ya tenemos un problema presente y tenemos que revisar el tiempo del retiro del medicamento, puede llegar a la leche y eso no es deseable”, explicó el veterinario durante la revisión.

Y agregó que “mientras tengan tratamiento, no se puede tomar la leche para consumo humano”.

Sin embargo, esto no les quitó la actividad de la ordeña a los granjeros, pues si dejaran de hacerlo diariamente podría presentarse una congestión en la ubre o mastitis en las vacas.

Todo lo que sucede en ‘La Granja VIP’
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Esa leche, aclaró el especialista, se debe desechar por completo mientras dure el tratamiento.

La Granja VIP garrapata
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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