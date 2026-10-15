Laura Bozzo ya no está en el hospital público de Acapulco: ¿a dónde la trasladaron y cuál es el diagnóstico?

La familia de Laura Bozzo tomó una decisión radical y urgente: mover a la conductora a otro hospital en otra ciudad.

Bozzo fue internada estuvo internada hasta la tarde de este miércoles en el Hospital General de Acapulco del IMSS Bienestar pero hacia las 15 horas fue sacada en ambulancia, seguida en automóvil por su hija.

Como informamos oportunamente en TVyNovelas, la creadora del grito de guerra “Que pase el desgraciado” comenzó con malestares desde el martes y cuando fue al médico en el mencionado hospital, se decidió pasarla a la sala de urgencias y hospitalizarla.

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Más tarde se supo que fue necesario intubarla.

Mientras las noticias de su estado se viralizaban, en su cuenta de Instagram se publicó un mensaje que parece negar la gravedad de su enfermedad.

“De esta momia no se libran”.

¿A dónde trasladaron a Laura Bozzo y por qué?

No obstante, hasta ahora las noticias no son alentadoras: un video publicado por Imagen Televisión muestra una ambulancia que sale del hospital y en la cual Laura habría sido trasladada hacia la Ciudad de México con la idea de que sea tratada por “su médico de cabecera”.

La periodista María Luisa Valdés Doría contó que la decisión fue tomada por su hija Alejandra, quien la ha acompañado desde que entró al hospital en Acapulco, luego de que el médico les dio el diagnóstico: Laura Bozzo padeció una hemorragia por una úlcera gástrica que se le reventó.

La información que se tiene es que ya fue operada para corregir la hemorragia pero la situación de Laura aún es delicada y por tanto se decidió trasladarla a la Ciudad de México.