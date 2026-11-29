El show Chuy Lizárraga en la fiesta de este viernes en La Mansion VIP se considera uno de los más impactante en la historia del reality.

El cantante no se limitó a dar un concierto para los habitantes, sino que interactuó con ellos y hasta llegó a sentarse en la mesa, como si fueran un habitante más de La Mansión VIP.

Y demostró que conoce los detalles de lo sucesos más polémicos de esta temporada, en particular el coqueteo entre Joao Ferreira y Odette Orleana.

El músico brasileño y la creadora de contenido mexicana han creado un vínculo especial durante estas tres semanas dentro de La Mansión VIP.

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Uno de los momentos más románticos fue cuando Joao se acercó a Odette para cantarle una serenata con una canción que él mismo compuso.

La infidelidad comprobada

El problema, por lo menos así lo manifiestan algunos fans, es que Odette Orelana tiene un novio formal afuera: Willito, el popular creador de contenido que incluso llegó a participar en este mismo reality en 2025.

Odette y Willito incluso crean contenido de pareja para sus redes sociales por lo que llamó la atención el coqueteo dentro de La Mansión VIP con Joao.

Y eso no pasó desapercibido para Chuy Lizárraga, quien lo encaró en tono de broma... pero en serio.

"¿Quién es la que era novia del Willito?”, pregunta primero.

Luego se va sobre Joao:

“Y tú güey ¿qué ped...? Te la vengo a hacer de a ped... Esta morra traía gobierno”

Al final, Chuy Lizárraga cerró el tema de manera diplomática:

“Willito, ya valiste. La siguiente rola se la vamos a dedicar al Willito”.

Hasta ahora, Willito solo ha reaccionado con indirectas sobre la supuesta infidelidad, aunque también hay versiones de que Odette terminó con él antes de entrar a La Mansión VIP porque quería hacer el reality con libertad.