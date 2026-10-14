Laura Bozzo estaría “MUY GRAVE” E “INTUBADA” aunque en sus redes aparece mensaje “de esta momia no se libran”

“Muchas gracias por las muestras de cariño del público que quiero tanto. Quiero que sepan que estoy bien, que estoy tranquila en familia”.

Laura Bozzo fue internada el día de ayer en Acapulco, Guerrero, donde vive desde hace años.

Primeras versiones indicaban que tenía un cuadro de deshidratación severa y una obstrucción intestinal complicada por una posible perforación, sin embargo, una actualización, secreta para el público en general, se filtró.

Laura Bozzo Getty Images

Es el periodista Hanzel Zárate, quien también reside en el puerto, quien desveló el actual estado de salud de Laura Bozzo.

“El día de ayer llegó, se sentía muy mal, la llevaron al hospital y al momento de auscultarla, de revisarla, inmediatamente la ingresaron de urgencias al quirófano y la operaron de urgencia. En ese momento a mí me contaban que se le había perforado un intestino, que tenía un problema muy severo. Eso fue ayer en la tarde-noche y me decían que estaba muy delicada”, dijo en una entrevista con Ana María Alvarado.

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Al tiempo, indicó: “Pero hoy en la mañana, a las 7:40, más o menos… me comentan que su situación era muy grave y debido a su situación tuvo que ser intubada”.

La información contrasta con el mensaje que apareció en sus redes sociales, en la que habría escrito:

“Muchas gracias por las muestras de cariño del público que quiero tanto. Quiero que sepan que estoy bien, que estoy tranquila en familia y con los mejores doctores de Acapulco. De esta momia no se libran”, se lee.

Sin embargo, la conductora de ‘Sale el Sol’, le cuestionó a Zárate el por qué cree que no se quiera contar la verdad, pues quienes le filtraron que la peruana está “intubada” son trabajadores que la atienden en el hospital, a lo que el comunicador respondió que:

“Generalmente cuando se trata de famosos siempre intentan cubrir la situación, pero es muy fácil, Laura siempre ha sido muy comunicativa… Esto está superconfirmado, está hospitalizada, está intubada. Lo que ella tiene es una úlcera gástrica perforada”, dijo Hanzel.

Luego, agregó que “está en el ‘Hospital del Quemado’, está a las afueras de Acapulco, que fue construido por el gobierno del estado de Guerrero para atender a las personas de bajos recursos que viven en la parte de fuera del puerto y que no tienen algún beneficio de seguridad social”.

Al querer saber el por qué acudió a una institución pública si tiene recursos, el periodista insistió que “las personas que la atendieron me dicen que llegó acompañada de su hija y de su asistente personal… A mí si me sorprende que haya decidido, no sé quién, si su hija, su asistente o ella misma, irse a ese hospital”.

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Zárate también reveló que la comunicado se vio orillada a vender el penthouse que tenía por lo costoso que le resultaba y que habría adquirido un departamento normal en la misma torre, pero sin los lujos a los que estaba acostumbrada.

Finalmente también manifestó que Bozzo tiene un cuadro de depresión.