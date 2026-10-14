Laura Bozzo fue hospitalizada de EMERGENCIA en Acapulco: Esto se sabe de su estado de salud

La conductora de televisión Laura Bozzo, de 75 años de edad, está siendo atendida en el Hospital General de El Quemado, en Acapulco, la tarde de este 13 de octubre de 2026, debido a un delicado cuadro de salud, según información proporcionada por fuentes.

De acuerdo con los primeros reportes, la presentadora habría ingresado con deshidratación severa y una obstrucción intestinal complicada por una posible perforación.

Las fuentes señalan que los doctores participan en su atención médica y que la paciente habría sido trasladada a quirófano para una intervención de urgencia.

Según la información preliminar, el cuadro estaría relacionado con una acumulación y endurecimiento de alimento que habría provocado la obstrucción. Durante la cirugía, los especialistas podrían requerir la extracción de una porción del intestino afectado y su posterior reconexión, dependiendo de los hallazgos quirúrgicos.

El estado de salud de la conductora se reporta delicado y su recuperación dependería de la evolución posterior a la intervención.