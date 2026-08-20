Sergio Basáñez, tras muerte de su mamá, se refugia en el teatro para sanar y vivir el duelo

El trabajo se convirtió en el mejor refugio de Sergio Basáñez después de la muerte de su madre, María de los Ángeles Rodríguez. No para olvidar la ausencia, sino para mantenerse activo y darle sentido a una experiencia que, de alguna manera, también estaba reflejada en el personaje que interpreta en La velocidad del otoño.

“Yo estoy en paz porque así se fue ella. Mi mamá vivió conmigo unos veintitantos años y vivimos muy contentos, disfrutamos la vida. Yo la disfruté mucho, le di mucho amor, ella me dio mucho amor a mí y la verdad que yo estoy en paz y tranquilo con eso”, cuenta el actor en entrevista con TVyNovelas.

Su madre estuvo enferma durante un tiempo y vivió con él hasta que su estado de salud empeoró. Entonces se mudó con la hermana de Sergio, en Mérida, donde podía estar acompañada por otros integrantes de la familia. “Aquí solamente estábamos ella y yo en mi casa, más la gente que la cuidaba. Y allá estaban sus nietos y mi cuñado, había mucha más gente. Entonces era mucho mejor para ella”.

Durante ocho meses permaneció con su hermana. Sergio viajaba para verla y, asegura, estaba bien cuidada. Finalmente, murió en junio pasado. La ausencia es difícil, sobre todo cuando aparecen esas pequeñas tradiciones que ya no pueden repetirse.

“Acaba de ser su cumpleaños el domingo (2 de agosto) y ya no pude cantarle Las mañanitas como todos los años. Y eso pues duele”.

Pero el intérprete no habla desde la culpa. Por el contrario, siente que la relación que tuvo con su madre le permite vivir el duelo con tranquilidad. “Uno entiende que así es la vida. La muerte es parte de la vida, como nacer. Desde el primer segundo que naces estás muriendo. Es muy duro, pero así es esto de vivir y no hay más”.

Cuando Sergio leyó por primera vez La velocidad del otoño, encontró demasiadas coincidencias con lo que estaba viviendo. “Desde el primer momento que yo leí el texto de la obra, pues haz de cuenta que yo dije: ‘Es mi situación’”.

En la puesta en escena, Jacqueline Andere interpreta a una mujer que se resiste a aceptar ayuda y a perder su independencia. Sergio, por su parte, interpreta a uno de sus hijos, quien intenta enfrentar el conflicto familiar que surge alrededor de ella.

La historia cobró un significado especial para el actor porque acababa de vivir de cerca las dificultades que implica acompañar a un adulto mayor. “Estos temas son muy complicados. Yo lo acabo de vivir muy fuerte y son muy complicados porque tú les dices unas cosas, ellos te dicen que sí y después hacen exactamente lo contrario”.

Una persona puede prometer que permanecerá sentada o que esperará ayuda y, sin embargo, levantarse, caerse o sufrir un accidente. Para los familiares, explica, manejar esas situaciones puede ser frustrante.

“Este tipo de cosas te llevan a unos límites de estrés y de no poder entender a la otra persona. Ahí es donde tiene que entrar tu paciencia y tu amor porque, si no, no puedes”.

Sergio también ha aprendido a mirar el problema desde la perspectiva de quien envejece. Para un adulto mayor, aceptar que ya no tiene la misma fuerza o que necesita ayuda tampoco es sencillo. “Uno dice: ‘Ay, mi papá, mi mamá o mi abuelito, mi abuelita, se puso a decir no sé qué’, pero tú no te pones a pensar lo que para ellos es que ya no puedan caminar o que se den cuenta de que ya se les fue la onda y luego volvió”. Y hay una pregunta que puede resultar aterradora para quien comienza a sentir esos cambios.

“Pensar que dices: ‘Uy, ya se me está yendo la onda, ya no tengo fuerza, ya no puedo caminar, ya no puedo esto, ¿qué sigue? Pues la muerte’, debe ser tremendo”. Después de vivir esta experiencia con su madre, Basáñez asegura comprender mejor a quienes tienen a un adulto mayor bajo su cuidado.

“Hoy por hoy creo que entiendo mucho más a todas las personas que tienen un adulto mayor a su cuidado”. Para él, la clave está en aceptar que llega un momento en que también los padres deben reconocer sus limitaciones. “Hay momentos en que tú tienes que decir: ‘Yo ya no puedo solo’. Y los hijos o los sobrinos o los nietos tienen que tener mucha paciencia”.

El actor considera que la vejez debe abordarse desde ambos lados: el adulto mayor necesita aceptar que puede requerir ayuda y la familia debe entender que los cambios físicos y mentales no son fáciles de asumir.

La obra también llevó a Sergio a pensar en cómo llegar a esa etapa de la vida. El artista lleva cerca de 30 años haciendo pesas y considera que el ejercicio debe comenzar antes de que aparezcan las limitaciones.

“Si no has hecho deporte en tu vida, es indispensable que de los 40 para adelante sí te pongas a hacer ejercicio, porque eso va a ser la diferencia de cómo vivas tu vejez”.

Pero cuidar el cuerpo no es suficiente. “Tienes que estar acondicionando tu cuerpo y también ejercitando tu mente”. El intérprete recomienda mantenerse activo, aprender cosas nuevas y cuidar la masa muscular, que se pierde con la edad. “Hay gente que a temprana edad, a los 60 años, no puede subir escaleras, imagínate. Entonces tu vida cambia”. Para él, perder la capacidad de realizar actividades cotidianas puede afectar también el estado emocional de una persona.

En tanto, él continúa en la obra La velocidad del otoño, que está por cumplir un año en cartelera. La respuesta del público, dice Sergio, ha sido positiva porque la historia logra equilibrar humor y emoción.

“La obra conmueve, porque al final es muy conmovedora, pero se divierten mucho con todas las puntadas del personaje de Jacqueline”. El mensaje, sin embargo, es claro: “Hay que cuidar a los adultos mayores, hay que tener paciencia, y darles todo el amor hoy porque mañana puede ser muy tarde”.