Las 3 razones por las que Luis de Llano fue condenado: esto dictó la SCJ en el caso de Sasha Sokol

“Soy Luis Miguel de Llano Macedo. Aquí y ahora hago pública mi encarecida solicitud de perdón público a usted, Sasha Sokol Cuillery”.

Con esta frase comenzó la disculpa pública a la que fue sentenciado el productor Luis de Llano luego de que la Supremo Corte de Justicia dictó que era responsable de daño moral y abuso en contra de Sasha Sokol.

Dice De Llano en su video: “Reconozco mi responsabilidad civil por daño moral decretada en mi contra derivada del carácter ilícito que nuestra legislación civil atribuye a las conductas y asimetría temporal por el vínculo que sostuvimos en la década de los 80s, acatando de forma plena la resolución judicial definitiva dictada por el juzgado sexagésimo segundo civil, la séptima sala y la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

Los argumentos de la sentencia contra Luis de Llano

Además de la disculpa, Luis de Llano también tenía la obligación de difundir la síntesis de la resolución en la que se le dicta culpable.

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En el mismo canal de Youtube en el que publicó su video (y que solamente tiene estos dos contenidos) también está la transcripción de la sentencia, incluyendo los tres argumentos por los cuales se decidió que el caso no prescribe.

A continuación los reproducimos:

Debe resaltarse que la prescripción no puede prosperar porque la afectación proviene de diversos actos al existir un proceso lesivo progresivo o de tracto sucesivo. Si bien la relación ilícita entre LUIS MIGUEL DE LLANO MACEDO -productor de la agrupación- y SASHA SOKOL CUILLERY -quien era menor de edad e integrante de dicha agrupación- data de hace ya varias décadas, existen diversos factores relevantes en la ponderación del hecho ilícito.

Primero, la afectación psicológica de SASHA SOKOL CUILLERY sigue vigente, porque se acreditó que ha sufrido una transgresión continua a su integridad moral a pesar del transcurso del tiempo.

Segundo, el demandado por su nivel jerárquico, ejerció una posición de poder que generó una afectación continua, que le permitió “normalizar” ante la sociedad la relación, lo que continuó lacerando el ámbito psicológico de la actora.

Tercero, LUIS MIGUEL DE LLANO MACEDO ha realizado actos que continúan el daño psicológico causado a SASHA SOKOL CUILLERY por la relación, como sus declaraciones



