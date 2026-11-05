Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Las 3 razones por las que Luis de Llano fue condenado: esto dictó la SCJ en el caso de Sasha Sokol

Como parte de la condena, el productor Luis de Llano publicó la síntesis de la sentencia

Noviembre 05, 2026 • 
Alejandro Flores
LUIS DE LLANO SASHA SOKOL (1).jpg

Luis de Llano cumplió la sentencia

Instagram / Captura Youtube

“Soy Luis Miguel de Llano Macedo. Aquí y ahora hago pública mi encarecida solicitud de perdón público a usted, Sasha Sokol Cuillery”.

Con esta frase comenzó la disculpa pública a la que fue sentenciado el productor Luis de Llano luego de que la Supremo Corte de Justicia dictó que era responsable de daño moral y abuso en contra de Sasha Sokol.
Dice De Llano en su video: “Reconozco mi responsabilidad civil por daño moral decretada en mi contra derivada del carácter ilícito que nuestra legislación civil atribuye a las conductas y asimetría temporal por el vínculo que sostuvimos en la década de los 80s, acatando de forma plena la resolución judicial definitiva dictada por el juzgado sexagésimo segundo civil, la séptima sala y la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

Los argumentos de la sentencia contra Luis de Llano

Además de la disculpa, Luis de Llano también tenía la obligación de difundir la síntesis de la resolución en la que se le dicta culpable.
TE RECOMENDAMOS: Sasha Sokol: así fueron todas sus denuncias contra Luis de Llano hasta obtener justicia

En el mismo canal de Youtube en el que publicó su video (y que solamente tiene estos dos contenidos) también está la transcripción de la sentencia, incluyendo los tres argumentos por los cuales se decidió que el caso no prescribe.

Las mejores historias de TVyNovelas

Los famosos más exitosos han estado en nuestras páginas a lo largo de 47 años. Recordemos juntos

javier alatorre cabaña playa nudista.jpg
Famosos
Al interior de la cabaña que Javier Alatorre construyó frente a la playa nudista de Zipolite
Rescatamos de nuestra hemeroteca fotos de este paradisíaco lugar propiedad de Javier Alatorre
Octubre 30, 2026
 · 
Alejandro Flores
Famosos
El día que Lucía Méndez se casó en secreto y por qué
Octubre 29, 2026
Famosos
La historia de Alejandra Ávalos que casi nadie recuerda: iba a ser la cuarta Flans
Octubre 29, 2026
Famosos
El otro lado de Aleks Syntek: así presentó a su primera hija y así era como papá
Octubre 28, 2026
Famosos
Secretos que Salma Hayek contó en TVyNovelas con FOTOS históricas: Fui monaguilla traviesa y niña berrinchuda
Octubre 28, 2026
galanes-aniversario-tvynovelas.jpg
Famosos
UN ANIVERSARIO MONUMENTAL: Reunimos a 12 galanes de ensueño en una sesión única para celebrar 47 años de TVyNovelas
Octubre 26, 2026
 · 
Nayib Canaán
primera-portada-tvynovelas-revista-1979.jpg
Telenovelas
Verónica Castro y Rogelio Guerra, nuestra primera PORTADA: 47 años compartiendo la vida contigo
Octubre 25, 2026
 · 
TVyNovelas
tvynovelas 47 años.jpg
Famosos
47 años de TVyNovelas: te contamos 3 secretos detrás de nuestra revista
Octubre 25, 2026
 · 
Alejandro Flores
ochoa-ov7.jpg
Famosos
47 años de TVyNovelas: Mariana Ochoa y la primera vez que La Onda Vaselina apareció en la revista
Octubre 24, 2026
 · 
TVyNovelas

A continuación los reproducimos:
Debe resaltarse que la prescripción no puede prosperar porque la afectación proviene de diversos actos al existir un proceso lesivo progresivo o de tracto sucesivo. Si bien la relación ilícita entre LUIS MIGUEL DE LLANO MACEDO -productor de la agrupación- y SASHA SOKOL CUILLERY -quien era menor de edad e integrante de dicha agrupación- data de hace ya varias décadas, existen diversos factores relevantes en la ponderación del hecho ilícito.

  • Primero, la afectación psicológica de SASHA SOKOL CUILLERY sigue vigente, porque se acreditó que ha sufrido una transgresión continua a su integridad moral a pesar del transcurso del tiempo.
  • Segundo, el demandado por su nivel jerárquico, ejerció una posición de poder que generó una afectación continua, que le permitió “normalizar” ante la sociedad la relación, lo que continuó lacerando el ámbito psicológico de la actora.
  • Tercero, LUIS MIGUEL DE LLANO MACEDO ha realizado actos que continúan el daño psicológico causado a SASHA SOKOL CUILLERY por la relación, como sus declaraciones


Luis de Llano Sasha Sokol
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
RING ROYALE BURGOS CAHAVANA.jpg
Famosos
Ernesto Chavana, conductor que hirió a Isabella al patear un dron, ahora será boxeador y ya tiene rival
Noviembre 04, 2026
 · 
Alejandro Flores
maria alicia delgado muere (1).jpg
Famosos
Tres personajes de María Alicia Delgado que hicieron historia en la televisión mexicana
Noviembre 04, 2026
 · 
Alejandro Flores
marialuisadelgado--.jpg
Famosos
Murió María Alicia Delgado, inolvidable actriz y comediante que llenó la pantalla de sonrisas
Noviembre 04, 2026
 · 
TVyNovelas
La-Chicuela.jpg
Famosos
“Que ch1ngu*n a su madre”: ‘La Chicuela’ recuerda la respuesta a la amenaza de muerte QUE IGNORÓ Jenni Rivera
Noviembre 04, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Kunno-Ricardo-Peralta.jpg
Famosos
‘Kunno’ destapa que estará en ‘Ring Royale 2’ y CON QUIEN PELEARÁ; ¿ya sabe cuándo saldrá de ‘La Granja VIP’?
El creador de contenido confirmó dentro del reality que forma parte del cartel de la segunda edición del evento de box.
Noviembre 04, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
brunobichir-exorcista-.jpg
Famosos
Bruno Bichir es El Exorcista: “Tengo culpas personales, arrepentimientos... Uno es una madeja de demonios”
Bruno Bichir, Ana Claudia Talancón y Camila Suárez protagonizan esta puesta en escena, donde los efectos especiales, las creencias personales y los demonios que cada quien carga se mezclan para estremecer al público.
Noviembre 04, 2026
 · 
Nayib Canaán
Aylin-Mujica.jpg
Famosos
Aylín Mujica vive ‘manifestación’ de su hijo: SE APAGARON LAS LUCES en pleno programa cuando hablaba de él
Aylín se emocionó hasta las lágrimas, pues todo ocurrió el Día de Muertos y estaba recordando a Mauro.
Noviembre 04, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Juan-Pablo-Manzanero.jpg
Famosos
Hijo de Armando Manzanero se desmaya y sufre accidente de auto por coma diabético, pero NO SABÍA que era diabético
Juan Pablo Manzanero contó que estuvo al borde de la muerte.
Noviembre 04, 2026
 · 
Ericka Rodríguez