ExGaribaldi sufre accidente y revela su lucha ante LA HIPERTENSIÓN Y LA DEPRESIÓN: “Estoy en recuperación”

“Traes como una nubecita negra (...), sientes que toda la mala suerte está encima de ti. Te ves al espejo y lo más triste es no reconocerte, eso sí es muy triste”.

En una reciente aparición pública, es el exGaribaldi Víctor Noriega quien sorprendió a todos al dar a conocer que hace unos meses tuvo un accidente que le dejó como saldo una fractura en la clavícula.

Este incidente le cayó como ‘un balde de agua fría’, pues el cantante y actor ya tenía tiempo arrastrando una condición física y mental que lo mantiene abrumado.

En una entrevista pasada, Noriega pidió empatía: “No se vale criticar a la gente porque no saben los motivos por los que uno está así, ¿no? Entre la edad y que no sabes por lo que está pasando la gente, pues puede (uno) tener problemas de muchos tipos. Entonces uno se dedica a comer, deja de hacer ejercicio, lo que sea, pero uno engorda”, mencionó.

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El exGaribaldi le contó en esa charla a Matilde Obregón que luego de varios proyectos fallidos y otros que le ofrecieron, pero rechazó por estar enfocadas al narco, se atravesó la pandemia y sumado a ello terminó con 30 kilos arriba.

En aquella época de aislamiento, Víctor comió mucho helado y dejó atrás el ejercicio, por lo que al intentar volver a la pantalla, su aspecto era otro.

Al tiempo, y a sus 54 años, el actor de melodramas como ‘Rosalinda’, ‘Mujeres engañadas’ o ‘La Intrusa’, también enfrenta problemas como gastritis o temas con el colon.

Ante su nuevo aspecto, Noriega desveló que “sientes que no eres el mismo y sientes que algo no va bien con todo, entonces empiezan pensamientos negativos, empiezan cosas… traes como una nubecita negra (...), sientes que toda la mala suerte está encima de ti. Te ves al espejo y lo más triste es no reconocerte, eso sí es muy triste”, compartió.

¿Cómo se encuentra actualmente Víctor Noriega?

En una reciente charla, el cantante destapó que hace unos meses sufrió un accidente: “me fracturé la clavícula”.

Explicó que “uno tiene que dejar de hacer ejercicio y es horrible engordar por la inactividad. El ejercicio te ayuda a mantenerte en forma, a mantenerte delgado, pues obviamente no lo he podido hacer”.

Y fue contundente al manifestar que “estoy en recuperación todavía, pero lo que he hecho es cuidarme mucho con la comida y procurar comer sano para no subir de peso mientras no puedo hacer ejercicio”.

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Admitió también que la subida de peso fue “por cuestión emocional, por una cuestión de salud mental”. Y añadió que también padece hipertensión.