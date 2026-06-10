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‘Konnan’, leyenda de la Lucha Libre, es AMPUTADO de sus dos piernas; esto se sabe sobre su estado de salud

El deportista atraviesa por una complicada etapa física y anímica.

Junio 10, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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El exluchador ‘Konnan’ enfrenta un complicado proceso de rehabilitación tras haber perdido sus piernas.

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“Está en plena rehabilitación, aprendiendo a sobrellevarlo todo… no hablé mucho con él porque está muy débil. Sonaba agotado”.

La leyenda de la Lucha Libre, ‘Konnan’, sufrió la amputación de sus dos piernas, ¿qué le pasó? Aquí te lo contamos.

Fue el cronista Hugo Savinovich quien reveló en el podcast ‘Lucha Libre Online’ que Carlos Santiago Espada Moisés, conocido como ‘Konnan’, enfrenta un proceso de rehabilitación luego de haber sido amputado.

El escritor, quien mantiene una relación cercana con el exluchador, detalló que la intervención médica fue consecuencia de una enfermedad crónica que arrastra el deportista desde hace años.

“Está en plena rehabilitación, aprendiendo a sobrellevarlo todo… no hablé mucho con él porque está muy débil. Sonaba agotado, así que le dije: ‘Hermano, descansa. Estamos rezando por ti. Te queremos’”, relató Savinovich.

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Fue en marzo pasado cuando se dio la noticia de la amputación de su primera pierna.

El primer reporte de la salud de ‘Konnan’ surgió en el podcast de Vince Russo, donde el excreativo de la WCW lo mencionó. Entonces dijo que la última vez que habló con él, hace aproximadamente dos meses, la situación aún era incierta respecto a su segunda extremidad.

“Sabía que le habían amputado una, y la segunda aún estaba en duda la última vez que hablé con él”, indicó. Posteriormente, Savinovich pudo comprobar el diagnóstico.

En tanto, el estado físico del cubano es descrito como frágil.

Actualmente, su rehabilitación deberá incluir la adaptación de nuevas rutinas ante la falta de ambas piernas.

Es gracias a la relación personal del cronista y el luchador que se pudo comunicar cuál es su estado de salud. Y aunque evitó abundar en los detalles específicos, sí comunicó que el exluchador cuenta con el apoyo de amigos y colegas del medio.

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¿Quién es ‘Konnan’?

El exluchador Carlos Santiago Espada Moisés nació el 6 de enero de 1964 en Santiago de Cuba, sin embargo, desarrolló la mayor parte de su carrera en México y Estados Unidos.

En su trayectoria ha destacado como luchador, promotor y comentarista. Es reconocida su carrera en empresas como la AAA en México y WCW en Estados Unidos. En ésta última tuvo roles tanto arriba del ring como en funciones ejecutivas.

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‘Konnan’ en México y la AAA

  • En 2025, la Lucha Libre AAA lo sumó a su Salón de la Fama y le otorgo el estatus de leyenda y pionero en el deporte.
  • Para 1994, su rivalidad con ‘Jake, La Serpiente Roberts’ en Triplemanía marcó el inicio de una nueva etapa, estableciéndose como uno de los duelos más emblemáticos de la época.
  • Sus intensos combates contra el Consejo Mundial de Lucha Libre, particularmente las luchas de máscara contra cabellera frente a ‘Cien Caras’, quedaron grabados como capítulos inolvidables en la historia del deporte.
Lucha Libre amputación
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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